Candidato en Argentina lanza cuña para ganar votos de venezolanos

Caracas. Se llama Emmanuel Ferrario, tiene 36 años, y encabeza la lista de la principal fuerza opositora en Argentina, Juntos por el Cambio, para la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

A cinco días de las elecciones legislativas del 14 de noviembre en Argentina, Ferrario lanzó el lunes 8 de noviembre una cuña electoral que apunta al voto migrante, en particular a los venezolanos con residencia permanente habilitados para votar en la capital del país sureño.

“Hace un tiempo decidiste emprender un viaje, un viaje que te llevó a conocer una parte del mundo que no conocías. Sabemos que no ha sido fácil, pero también sabemos que no elegiste el camino por lo fácil que sea, sino por lo que significa para vos”, dice la voz en off de Ferrario, mientras corren imágenes de la despedida de un joven en un aeropuerto y la llegada a Buenos Aires.

En el video aparece también una joven a la que la cámara destaca un pin de la bandera de Venezuela, que luce prendido en la ropa. “Hubo tropiezos, pero te levantaste, hasta que las oportunidades tocaron la puerta y ahí estabas”, prosigue Ferrario en la cuña electoral de Juntos por el Cambio.

Al final, el candidato a legislador porteño se muestra en cámara, acompañado por los migrantes que protagonizan la cuña, invitándolos a seguir transformando la ciudad en un lugar más inclusivo, diverso y con oportunidades. “Con el tiempo te diste cuenta de que este era tu lugar en el mundo, donde encontraste un hogar. La Ciudad de Buenos Aires es nuestra casa. ¡Sigamos cuidándola juntos!”, subraya Ferrario.

El candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires ya había hecho un guiño a los venezolanos, al rechazar las acciones xenófobas sucedidas en Iquique, Chile, en septiembre pasado. Entre sus principales promesas de campaña están el acceso al primer empleo y a la vivienda.

Por el voto migrante

Considerada una migración reciente, con el mayor porcentaje de personas con menos de 5 años de residencia, los venezolanos forman parte de los cerca de 417.000 extranjeros residentes en condiciones de votar en la Ciudad de Buenos Aires. De ser menos de 1% del padrón electoral, las personas migrantes pasaron a representar en estas elecciones más de 16%, dijo la investigadora Ana Paula Penchaszadeh, especialista en derechos de los migrantes, al medio digital elDiarioAR.

Penchaszadeh afirmó que en la Provincia de Buenos Aires los venezolanos no tiene ningún de peso dentro del padrón electoral. Pero en la Ciudad de Buenos Aires sí: a finales de abril de este año se posicionaban cuartos entre la población extranjera residente con derecho a voto, mientras que en 2019 se ubicaban undécimos en términos de peso dentro del padrón, dijo la investigadora a elDiarioAR.

En Argentina se han instalado 173.248 venezolanos, según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se trata de una cifra solo superada por los residentes venezolanos en Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Colombia.

Con información de elDiarioAR

Redacción El PitazoMigración