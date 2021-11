Colombia rechaza detener y entregar a Adm. de Maduro al activista Gabriel Valles Sguerzi

Migración Colombia informó este martes que registraron una alerta por circular roja de Interpol contra Gabriel Valles Sguerzi, activista de DDHH y fundador de la ONG Operación Libertad, buscado por la Administración de Nicolás Maduro, pero que denegaron su arresto por estar bajo solicitud de refugio.

«En la mañana del día de hoy, en la ciudad de Bogotá, nuestro sistema registró una alerta por circular roja de Interpol, contra un ciudadano extranjero. Tras realizar las verificaciones correspondientes, se logró establecer que la misma fue emitida por Venezuela», relataron en su Twitter.

Las autoridades colombianas atendieron la alerta y requirieron al venezolano con el fin de validar su situación, pero la verificaciones adelantadas permitieron establecer que la circular roja en contra de Valles «no procedía y que el extranjero se encontraba bajo solicitud de refugio, razón por la cual se le permitió abandonar nuestras instalaciones».

«Los requerimientos de la autoridad migratoria colombiana no son arbitrarios y obedecen a su misionalidad, la cual busca preservar el orden y la seguridad de nacionales y extranjeros», avisaron.

Valles por su parte explicó que fue un proceso «donde corroboraron mis datos con Interpol. Aclaro que nunca he tenido alerta roja y desde mi primer momento en Colombia me he presentado ante las instituciones correspondientes».

«Agradezco de todo corazón quienes estuvieron pendiente, gracias a ustedes no me sentí solo. También aclaro que los funcionarios de Migración Colombia fueron respetuosos en todo el proceso, apegados a los DDHH», apuntó el ex preso político.

Valles ya estuvo preso en La Tumba

Valles estuvo preso en La Tumba y El Helicoide durante 3 años y 10 meses. Por dos años y dos meses fue apresado en la primera y los otros 19 meses en la segunda, siendo liberado en 2018.

«El nombre de La Tumba se lo dan los mismos custodios que manejan el sitio. Se trata de un sótano que está en el quinto piso bajo tierra del edificio administrativo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La gran mayoría del tiempo estuvimos solamente Lorent y yo, y la única manera de comunicarnos era gritando», narró Valles a El Tiempo en 2019.

Detalló que ambas cárceles son bastante distintas. En La Tumba estaba aislado y en El Helicoide compartió prisión con 300 reos.

Gabriel Valles está radicado en Cúcuta desde finales de febrero del 2019. En 2010, a raíz del cierre de RCTV, sale a la calle a protestar junto a Lorent Salet y otros con la campaña «Chávez miente», lo que le valió que el fallecido presidente le señalara de «terrorista interesado en desestabilizar el gobierno».

