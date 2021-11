España | Guía de los mejores móviles Xiaomi para no perderte en el día del Soltero

Los teléfonos Xiaomi han conseguido colocarse en una buena posición dentro del manido mercado de la telefonía Android. esta marca china se ha posicionado muy bien gracias a sus excelentes propuestas. Y en este mes de noviembre se celebra el Día del Soltero, será este jueves 11, por lo que es interesante que conozcas la propuesta de Xiaomi en cuanto a telefonía. Buenas sensaciones son las que nos deja este fabricante que ha conseguido alzarse en una buena posición.

Los mejores teléfonos Xiaomi que puedes comprar ya

Redmi 10

Este dispositivo se ha convertido por derecho propio en una de las numerosas puntas de lanza de la marca. La razón, ha conseguido aunar en un dispositivo unas prestaciones elevadas con un precio pequeño, ya que ahora se puede adquirir en la web de la marca por solo 179 euros si nos decantamos por 64 GB. Y es que no hace falta gastar mucho para contar con un gran teléfono que se vende prácticamente solo. Gran cámara, procesador muy competente, diseño elegante… ¿Necesitas más?

Mi 11 5G

Esta marca ha dado el do de pecho con su producto estrella. Es cierto que no se trata de in dispositivo económico, ya que su precio es de 749 euros, pero es una propuesta acertada para quienes buscan más y tienen un alto nivel de exigencia. Una impresionante pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas que sorprende por su calidad. Cámara principal de 108 mpx, gran angular de 13 y telemacro de 5. Y es que este dispositivo es capaz de grabar a 8k, algo sorprendente. Completan la combinación un almacenamiento de 128 o 256 GB. Todo es movido por el exitoso procesador Qualcomm Snapdragon 888.

Xiaomi 11T

Finalizamos con un dispositivo muy equilibrado con un precio de 499 euros. esta marca ha conseguido encontrar el equilibrio perfecto entre altas prestaciones y un coste que no llega a dispararse. La principal baza vuelve a ser la cámara, 108 mpx en el caso de la principal. Su CPU es un procesador chipset MediaTek 5G. Su impresionante batería de 5000 mAh consigue cargarse al 100% en solo 37 minutos. ¡Todo un récord! La excelente pantalla de 6.67 pulgadas AMOLED proporciona una experiencia única. Puede dar la campanada este Día del Soltero.

Como puedes apreciar, los teléfonos Xiaomi han sabido encontrar un hueco y destacar por su versatilidad, calidad y excelente resistencia. Si lo que andas buscando es un dispositivo que sea capaz de dar al máximo todo su potencial y no defraudarte bajo ninguna circunstancia, no cabe duda de que algunas de estas propuestas puede ser la más adecuada.