El jugador de los Brooklyn Nets, James Harden demostró fusilamiento después de una falta ofensiva en la NBA.

La superestrella de los Brooklyn Nets, James Harden, no estaba muy contento con una falta. La superestrella conducía contra Lonzo Ball y enganchó su brazo izquierdo y fue sancionado por la falta ofensiva. Los Chicago Bulls y los Nets se enfrentan. Esta podría ser una posible serie de playoffs en la Conferencia Este.

Harden coudn’t believe that he got called for this offensive foul after hooking Lonzo’s arm. pic.twitter.com/VKy1Ba4mVo

— Steph Noh (@StephNoh) November 9, 2021