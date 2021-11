Hombre fue tiroteado en extrañas circunstancias, ahora lucha por su vida

Según la policía el hombre se encontraba estacionado cuando de repente recibió varios disparos y ahora se encuentra en estado crítico en un hospital en Miami.

La policía indicó que a las 6:26 a.m. recibieron una llamada alertando sobre el tiroteo que ocurrió cerca de la calle 29 y la avenida Collins.

La víctima tenía varias heridas de bala y fue trasladado al Centro de Trauma del hospital Jackson Memorial, en estado crítico de salud.

El hombre tuvo que ser sometido a cirugía para salvarle la vida, ya que una de las balas impactó en su estómago. Los agentes esperan su recuperación para poder entrevistarlo.

La víctima, quien aún no ha sido identificada, habría sido el objetivo directo de sus agresores.

El portavoz de la policía de Miami Beach, Ernesto Rodríguez, señaló que «se fueron dos hombres de la escena y no se sabe si estaban involucrados en este incidente. Los detectives están mirando los videos de vigilancia para localizar a estos individuos».

EL VIOLENTO ACONTECIMIENTO CAUSÓ PÁNICO EN LA COMUNIDAD

Una turista, Gaby Bonardi, escuchó los disparos y contó el terror que sintió al despertarse: «estábamos durmiendo y me despertó el sonido de tres tiros, súper fuerte, y al rato empecé a escuchar a la policía porque desde la ventana no se ve y no sabíamos qué era, hasta helicópteros escuché».

«A mi me parece horroroso, estamos viviendo cosas que uno no veía antes, de verdad, esto no lo veía antes», expresó Celina Upegui, una residente de Miami Beach, según reseñó Telemundo 51.

Por otro lado, otra residente que prefirió permanecer en el anonimato, manifestó que «esto es algo que me parte el corazón; llevo 38 años viviendo en Miami Beach y nunca había sucedido algo tan violento».