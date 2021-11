La gran revelación que hizo Nacho para People VIP

El reconocido cantante venezolano Nacho abrió su corazón durante una entrevista con People VIP, en la que más allá de promocionar su tema La Mitad, en colaboración con Carlos Vives y Mike Bahía, reveló que pensó en retirarse de la música, debido a la pandemia de la COVID-19.

“Con la pandemia yo estuve muy cerca de decirle adiós a la música. Me afectaron muchas cosas, temas mediáticos, muy cerca de sentirme deprimido por estar encerrado, porque no tengo registro de haber estado por más de 15 días en los últimos 20 años en un mismo sitio. Fue fuerte recibir esa orden de ‘no puedes salir de tu casa, mantente encerrado’”, comentó el criollo.

Y aunque muchos artistas posiblemente aprovecharon el momento para componer durante el confinamiento, el intérprete no lo tomó de tal forma. “No tenía sentido hacer música encerrado en esta casa, a pesar de que sí lo tenía pero yo no lo veía”.

A pesar de su ansiedad provocada por el encierro, Nacho finalmente reflexionó sobre las oportunidades que ha tenido durante su carrera. “Como Dios diciéndome ‘mira lo que tienes, aprecia lo que tienes, aprecia lo que has logrado, lo que has construido, no renuncies a eso’”.

Sobre los problemas mediáticos que el cantante mencionó durante la mentada entrevista, es necesario recordar que el músico resultó bastante señalado por múltiples internautas, pues muchos cuestionaron su relación amorosa con la presentadora Melany Mille, a quien acusaron de haber sido la tercera en discordia en el matrimonio de Nacho con la bailarina Inger Devera.

A pesar de las fuertes críticas en su contra, el artista decidió luchar por su idilio con la animadora, quien se convirtió en la madre de su primera hija, llamada Mya Michelle.

