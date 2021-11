La hija de Pastor López narró desgarrador relato de cómo fue abusada por tres hombres en Venezuela

En entrevista con el programa ‘La red’, la hija del recordado cantante venezolano, Pastor López, reveló la forma en la que tres hombres la accedieron sexualmente en Venezuela, hace 14 años, cuando vivía con su papá.

“Yo venía de paseo. Venía de unas vacaciones a Colombia de ver a mi mamá. Salí al centro (Venezuela) y lo único que me acuerdo es que me tocaron el hombro y me pidieron la hora. Cuando reacciono son como 24 horas después. Estaba como en un potrero […]. Cuando yo me despierto no tengo nada de ropa”, contó Yaykely López.

López aseguró que de ese dramático momento solo tiene escenas momentáneas, entre ellas, recuerda que “estaba amarrada”; además, en su mente quedó la imagen de uno de los violadores.

También, la joven mencionó en el programa de entretenimiento que su padre se encargó de buscarla, “de ir a la Policía y saber qué había pasado”. Después de que la hallaron, cuenta:

“Lo primero que hice fue ducharme y cambiarme la poca ropa que me dejaron, porque el pantalón lo rajaron y no tenía nada en la parte de arriba”.

Aunque la hija del cantante lamentó su pasado dice que ahora se siente más fuerte para hablar del doloroso tema. Además, mencionó que hasta el momento desconoce qué sucedió con los agresores, y añadió: “No quiero saber qué ha pasado con esas personas”.

Hija de Pastor López intentó suicidarse 2 veces

“Fue muy desgarrador. Tres personas totalmente diferentes que abusen de ti es fuerte […]. Deja uno de ser la persona que es. La niña tan alegre, contenta, tan llena de sueños, porque en ese momento sentí que la vida se me acababa. No tenía ganas de vivir, no tenía ganas de reír. Nada me motivaba. Nada me emocionaba”, narró tristemente.

Por eso, intentó suicidarse en dos oportunidades, pero los intentos fueron fallidos. Allí comprendió:

“Entendí que no es cuando yo quiera. Me costó, pero lo entendí. Es una enseñanza”.

Pasado el traumático suceso, López se radicó en Nueva York para olvidar lo ocurrido, pero la primera vez que intentó darse una oportunidad en el amor los malos recuerdos, “el miedo y el susto” la persiguieron.

Incluso, asegura: “Aún me afecta un poquito jugar con mi pareja. Que me agarre las manos, que me pegue contra la pared y quiera jugar. No, un momento, suéltame. Hay cosas que uno no va a superar”.

Pese a la rabia que sintió por los hombres, el apoyo de su familia fue incondicional, y ahora sueña con ser una artista igual o superior a su padre. “Llenar estadios, ser muy reconocida y ganarme un (premio) Grammy”, concluye.

Por: Reporte Confidencial