Los artistas venezolanos que también trabajan duro como Alba Roversi para sobrevivir en el exterior

«En un país que no es el de uno, y uno tiene que reinventarse y sobre todo ubicarse. Esto es una etapa de nuestras vidas que realmente nosotros no pedimos.» Confesó Alexandro.

Jalymar Salomón

Jalymar Salomón participó como animadora en el reconocido programa El Club de los Tigritos desde 1994 hasta 1997, también ejerció su carrera como actriz en distintas telenovelas como La Trepadora, Mujer con Pantalones, Marido en Alquiler y Destino de Mujer. La carrera artística de Jalymar se vino abajo cuando emigró a la ciudad de Miami, Estados Unidos y comenzó a trabajar como maquilladora freelance.

«Pensé en qué cosa podía hacer que me generara ingresos y me gustara. Me mandé hacer unas tarjetas de presentación como maquilladora y las repartía en la calle o entre los contactos que iba haciendo. Para sus quince años, maquillé a la hija del abogado que me sacó los papeles, estuve también con el mismo oficio en un canal de noticias, y así iba” confesó Jalymar.