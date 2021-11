Nacho: En pandemia estuve cerca de decirle adiós a la música

El cantante venezolano conocido como Nacho, aseguró en una entrevista con People VIP, que debido al encierro por la pandemia llego a estar deprimido y considerar la opción de renunciar a la música.

«Me afectaron muchas cosas, temas mediáticos, muy cerca de sentirme deprimido por estar encerrado, porque no tengo registro de haber estado por más de 15 días en los últimos 20 años en un mismo sitio. Fue fuerte recibir esa orden de ‘no puedes salir de tu casa, mantente encerrado’» señaló el venezolano.

«Me dije ‘no tiene sentido hacer música encerrado en esta casa’, a pesar de que sí lo tenía, pero yo no lo veía».

De esa manera, menciona que el regreso a los escenarios era una necesidad para él. «Para mí fue un sacudón. Como Dios diciéndome ‘mira lo que tienes, aprecia lo que tienes, aprecia lo que has logrado, lo que has construido, no renuncies a eso’».

Volver a cantar frente al público le ayudó a abrir los ojos y darse cuenta que sí tiene energía y si puede seguir haciéndolo.

«Estoy con ganas de seguir haciendo música para que la gente se conecte y poder seguir viviendo de mi pasión y montándome en más escenarios alrededor del mundo» confirmó el cantante.

Con información de People en Español, y NAD

Por: Reporte Confidencial