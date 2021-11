Perro valorado en casi $1000 fue robado de una tienda de mascotas

El robo del costoso perro de raza Bulldog francés, quedó grabado las cámaras de vigilancia de una tienda de mascotas de Pembroke Pines, al norte de Miami.

La Policía de Pembroke Pines divulgó el video donde se puede ver a un grupo de hombres que ingresaron en la tienda Forever Love Puppies, en la 7801 Johnson St., el pasado 2 de noviembre.

Según los agentes del caso, uno de los involucrados trató de comprar un bulldog francés, con una «tarjeta de crédito fraudulenta».

Tiempo después, uno de los sospechosos queda fuera del alcance de las cámaras, pero luego vuelve a aparecer; y es cuando se le ve saliendo de la tienda con la mascota en sus brazos.

El gerente del establecimiento, Ryan Araya, aseguró que estaba confundido sobre qué hacer a continuación, según reseñó DLA.

El perro robado tiene a penas dos meses de nacido, y padece de heterocromía, lo que quiere decir, que tiene los ojos de diferentes colores, en este caso, uno es marrón y el otro azul. Su valor puede superar los $800.

The stolen puppy is a 2-month old female French Bulldog with a merle colored coat (white & light brown).

Please contact Detective Aner Gonzalez at 954-431-2200 with any information, so we can ensure the safety of the stolen puppy as soon as possible. (Case # 2021-070181) 2/ pic.twitter.com/zKu4cCJQBX

— Pembroke Pines PD (@PPinesPD) November 8, 2021