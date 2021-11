▷ Benigno Alarcón: Investigación de la CIP no influirá en elecciones regionales

El doctor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, no cree que la investigación de la Corte Penal Internacional sobre delitos de lesa humanidad, influya en las elecciones regionales a celebrarse el 21 de este mes.

«Ahora es cuando comienza el proceso investigativo, cuya duración y conclusiones se ignora, motivo por el cual no se puede hacer ningún tipo de comentario. La Corte actúa cuando en un país no se aplica la justicia», manifestó a Elimpulso.com.

En cuanto a la participación de los electores en esta convocatoria, manifestó que no tiene un estudio hecho sobre el particular, pero de acuerdo a los sondeos que se han hecho no son muy alentadores.

Lea también: Advierte Benigno Alarcón Deza: Para el cambio político, la sociedad venezolana necesita volver a creer en sí misma

«Hasta el momento esa participación oscila de media a baja, lo que indica que estaría entre el 40 y 45 por ciento de asistencia a los centros de votación. Ese porcentaje es beneficioso para el régimen, porque hasta las últimas elecciones han demostrado que la mayoría abstencionista favorece a los candidatos del oficialismo, sobre todo por la dispersión del voto opositor», destacó.

También señaló que «los resultados pírricos que hubo en las elecciones para la nueva Asamblea Nacional evidenciaron que el régimen obtuvo el 92 por ciento de las curules».

«Si vuelve a ocurrir lo mismo ahora, indudablemente, el régimen no tendrá dificultades para ganar la mayoría de las gobernaciones y consejos legislativos. La tarea que tiene la oposición en estos momentos es lograr cambiar el panorama, pero eso no será fácil mientras persistan las divisiones y la pelea entre los candidatos de un mismo bando», refirió.