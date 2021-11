▷ Castro: Si no vacunamos a los niños no llegaremos a la inmunidad de rebaño #9Nov

Implicaciones de vacunación a niños de covid19

1) Si no los vacunamos no llegaremos a inmunidad de rebaño.

2) Le necesidad de vacuna aumenta 30% en Venezuela.

3) El % de personas vacunadas va a bajar ( y si no baja dicen mentiras).

4) Puede dejar sin vacuna a los de más riesgo.

— Dr. Julio Castro (@juliocastrom) November 9, 2021