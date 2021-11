▷ Confavidt: Desde 2019 han desaparecido 7 embarcaciones pero el MP no investiga #10Nov

El Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela (Confavidt), afirmó que desde el año 2019 han registrado siete embarcaciones desaparecidas con 116 personas abordo.

Los familiares de los víctimas, entre ellas menores de edad, relatan a Punto de Corte que están seguros que sus parientes están en manos de grupos delictivos que se dedican a la trata de personas y al tráfico de estas.

“Nosotros tenemos cosas, audios, pruebas, que hemos investigando y el Ministerio Público no dice nada, no investiga. Sólo recibe nuestras declaraciones, evidencias y pruebas, pero no las investigan, no las siguen, no la judicializan”, alegó Jhonny Romero, representante del Comité.

El hijo de Romero desapareció el siete de junio de 2019 cuando la nave en la que intentó llegar a Curazao desde Falcón no se volvió a ver más.

En los últimos años las desapariciones de embarcaciones en aguas venezolanas se han incrementado.

De acuerdo al informe de la ONU, 129 personas permanecen desaparecidas en diversas embarcaciones que zarparon clandestinamente desde el estado Sucre, Falcón o Nueva Esparta.

Estas embarcaciones se han dado producto de la migración forzada que vive Venezuela. En su mayoría, zarpan con destino a las islas de Trinidad y Tobago, Aruba o Curazao.

Lea también: Reportan desaparición de una embarcación en costas de Falcón