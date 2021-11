Alex Saab habría dado información sobre inteligencia de Maduro

Alex Saab habría proporcionado información sobre la administración de Nicolás Maduro, en reuniones secretas con las fuerzas del orden de Estados Unidos, antes de ser acusado en 2019.

La información fue publicada por el periodista Joshua Goodman a través de Twitter, donde detalló que Saab, antes de ser acusado en 2019 de lavado de dinero habría colaborado con autoridades americanas; según nuevos documentos.

NEW: Alex Saab provided intelligence on Maduro’s government in secret meetings with U.S. law enforcement prior to being charged in 2019 with money laundering, according to new filings in a related case against @univmiami professor Bruce Bagley. @AP story upcoming. pic.twitter.com/QfpIeKHYNB

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 10, 2021