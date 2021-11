Confirmado el salto temporal de la cuarta temporada de Stranger Things

El salto temporal de la cuarta temporada de Stranger Things está oficialmente confirmado gracias a que Netflix ha publicado otro teaser tráiler. Aunque el primer teaser de la 4ª temporada se lanzó en febrero de 2020, la producción se paralizó debido a la pandemia de COVID-19, lo que acabó retrasando el visionado de la serie y la propia fecha de estreno. Por suerte, el último teaser tráiler de la cuarta temporada de Stranger Things revela cómo, dónde y cuándo se retomará la serie tras el final de la tercera temporada.

La tercera temporada terminó con una serie de eventos y revelaciones que cambiaron el juego. Entre la aparente pérdida de los poderes de Eleven, la muerte de Hopper (o más bien, el supuesto teletransporte a Rusia) y la salida de la familia Byers y de Eleven de Hawkins, está claro que la próxima temporada tiene mucho terreno que cubrir. Por supuesto, con la cuarta temporada que promete introducir más giros y vueltas, como el reloj que explota en la Casa Creel, es probable que la pandilla se reúna una vez más antes de que pase mucho tiempo.

Afortunadamente, el misterio de cuándo tendrá lugar exactamente la cuarta temporada de Stranger Things se responde inmediatamente en el último tráiler. El tráiler comienza con la voz de Eleven diciendo «Querido Mike. Hoy es el día ciento ochenta y cinco». También se revela que Eleven y los Byers se han mudado a California, y la voz de Eleven es la narración de una carta que está escribiendo a Mike en Indiana. Las vacaciones de primavera de Eleven están a pocos días de distancia, y ella planea ver a Mike durante sus vacaciones. Si la carta de Eleven a Mike está escrita al comienzo de la cuarta temporada, ésta tiene lugar en la primavera de 1986, justo seis meses después del final de la tercera temporada.

También hay una alta probabilidad de que la temporada 4 de Stranger Things cuente con varios flashbacks, con un flashback de la Casa Creel de 1950 ya revelado en un tráiler anterior. Un flashback detallando la supervivencia y el cautiverio de Hopper en Rusia también sería bienvenido, especialmente teniendo en cuenta que los rusos se mostraron con un Demogorgon cautivo al final de la tercera temporada. Como el Dr. Brenner/Papa de Matthew Modine también aparece vivo en un teaser de la cuarta temporada, puede que haya más flashbacks para explicar cómo escapó de una muerte casi segura en la primera temporada.

En definitiva, el salto temporal de la cuarta temporada de Stranger Things es una decisión inteligente para la serie. Las temporadas anteriores se han centrado en días festivos importantes en la vida de los niños y adolescentes, como Halloween y las vacaciones de verano, por lo que una temporada ambientada en las vacaciones de primavera parece una elección natural. Aunque no es un problema para los personajes adultos como Jim Hopper, el salto de seis meses también ayuda (aunque quizás no lo suficiente) a explicar el crecimiento en la vida real de estrellas de la serie como Noah Schnapp (Will Byers), Finn Wolfhard (Mike Wheeler) y Millie Bobby Brown (Eleven). Sin embargo, hasta que se estrene la temporada, los hambrientos fans tendrán que conformarse con la promesa del tráiler de Stranger Things de que la cuarta temporada será «las mejores vacaciones de primavera de la historia.»