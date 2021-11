Él fue el ganador de mil dólares en el Juego del Calamar venezolano

Un grupo de jóvenes venezolanos se aventuraron a participar en el primer torneo basado en la famosa serie de Netflix

“El juego del calamar”, el ganador obtuvo un premio de mil dólares que fue entregado en efectivo.

La noticia rápidamente se regó por redes sociales, en donde se puede ver la participación de Jean Valera – ganador del concurso -, y cómo celebró eufóricamente junto a un grupo de personas.

El concurso fue realizado por la productora 11-11 producciones, quienes en la presentación del video subido a YouTube, narraron que el evento por poco no se lleva a cabo debido a las críticas recibidas.

“Casi que nos llevan presos, casi que esto no se logra, pero el que no la debe no la teme y estamos aquí hoy”, explicó uno de sus organizadores.