Ganó 1 millón de dólares… ¡por vacunarse contra la Covid-19!

Una mujer china, residente en Australia, recibió una inesperada recompensa por vacunarse contra la Covid-19.

Según informaron medios locales, Joanne Zhu, de 25 años, ganó 1 millón de dólares australianos (730.000 estadounidenses) por participar en la campaña Million Dolar Vax.

La iniciativa, fue creada por un grupo de empresas y filántropos, con el objetivo de motivar a la gente a inmunizarse.

El triunfo de la mujer fue proclamado el pasado domingo. Junto a ella competían 2.74 millones de australianos.

Zhu se mostró conmocionada por la noticia y aseguró que espera compartir su nueva riqueza con familiares y amigos.

«Alguien me llamó el otro día, y yo estaba en el trabajo, no pude levantar el teléfono. Luego los llamé y dijeron Oh, ganaste un millón de dólares, eres la única en Australia», mencionó al programa Nine’s Weekend Today.

GANÓ 1 MILLÓN DE DÓLARES EN AUSTRALIA POR VACUNARSE

Cuando fue cuestionada sobre la forma en que manejará su riqueza, la joven se atrevió a decir que además de comprar un boleto para visitar a su familia en China, espera aumentar sus ganancias con un fondo de inversión.

«Me gustaría reservar un buen restaurante con mis amigos para ir a cenar bien. Creo que quiero llevarles a mi familia en un hotel cinco estrellas para el Año Nuevo, compraré regalos e invertiré el resto», declaró.

Joanne finalizó su testimonio invitando a todos los ciudadanos a continuar vacunándose, para que las fronteras del país se abran nuevamente.

La lotería australiana, no solo causó furor en los participantes, sino además ayudó a impulsar las cifras de inoculados en el país.

«El 6 de noviembre, Australia alcanzó una tasa de vacunación completa del 80 por ciento entre la población mayor de 16 años», destacó News.

Por su parte, Craig Winkler, integrante de Million Dollar Vax Alliance se mostró orgulloso con el papel de la campaña para detener la propagación del coronavirus.

«Hemos demostrado lo que puede suceder cuando todos se suman. La campaña ha desempeñado su papel y todos los beneficios de salud para usted, su familia, la comunidad y los más vulnerables».