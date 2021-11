¡Impelable! Lo que dijo Yulimar Rojas sobre su nueva novia

El corazón de la atleta venezolana Yulimar Rojas ya tiene dueña, así lo confesó la propia campeona olímpica durante una entrevista con Maite Delgado. Desde hace varias semanas corría el rumor de que ya tenia nueva novia, pero fue hasta ahora que la criolla lo admitió.

«Estoy en otra relación ahora mismo, también a distancia. Es difícil pero hacemos todo lo posible para sentirnos cerca», dijo Rojas en la entrevista.

También confesó que tienen planes de instalarse en España «Ahora mismo ya tenemos planes de estar juntas en España, tener una vida más formal».

Aunque, no reveló el nombre de su nuevo amor confesó que “Es importante todo su apoyo”, además, de decir que el respeto es fundamental para el bienestar de las relaciones en pareja.

«Sigo viviendo mi experiencia de tener una hermosa persona que me ama, me cuida y me respeta», acotó la famosa atleta ganadora de la medalla de oro por hacer triple salto mundial.

por News Bezzer

