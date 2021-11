Joven venezolana obtiene la victoria en concurso nacional de violín de Panamá

1305772

Caracas.- Sabrina Arcila, venezolana de 19 años, logró obtener la victoria de la categoría juvenil del primer Concurso Nacional de Violín Infantil y Juvenil de Panamá, llevado a cabo en homenaje a la profesora Helena de Kitras, ícono de la docencia musical del país.

El concurso organizado por la Fundación Mozart 250 Panamá y la Camerata Panamá, con la colaboración de Caruci Media, contó con la participación de 15 jóvenes violinistas panameños y extranjeros en 3 categorías: Infantil, Intermedia y Juvenil.

La violinista caraqueña contó a El Pitazo que no fue fácil adaptarse a un nuevo país y continuar con la música, pero con ayuda de sus seres querido retomó la actividad que le motivaba. «Cuando llegué aquí me deprimí, había dejado toda mi vida allá en Venezuela, pero tenía que empezar desde cero y poco a poco mis padres fueron motivándome para poder llegar al nivel en el que estaba allá o hasta más alto».

La primera ronda de la competencia se llevó a cabo de forma remota, por lo que cada participante tuvo que enviar un video interpretando el instrumento de cuerdas. Los finalistas acudieron a la Escuela Juvenil de Música el viernes 22 de noviembre, donde realizaron otra presentación y se seleccionó a los ganadores.

El jurado estuvo conformado por la maestra Helena de Kitras, como presidenta honoraria: la profesora Susana Salas, venezolana, concertino de la Camerata Panamá; el profesor Jorge Oliva, panameño, director de la Escuela juvenil de Música; el profesor Joshue Ashby, panameño, violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, el profesor Víctor Mata, venezolano, director Fundador de la Camerata Panamá y la maestra Evelyn Estava, violinista venezolana-norteamericana y solista internacional, invitada especial del concurso.

Sabrina, quien desde los siete años hasta los 12 formó parte de la orquesta pre-infantil, Infantil y Juvenil de Chacao, en Caracas, logró destacarse como la ganadora del concurso recibiendo un premio en efectivo, una partitura y un juego de cuerdas de violín. A su vez se le dio la oportunidad de tocar como solista en el concierto final acompañada de la Camerata Panamá y fue invitada a participar como violinista de fila en la misma.

«Me sentí orgullosa de mi misma, al saber que si me esfuerzo y me comprometo puedo lograr lo que sea (…) Mis mejores amigos son panameños y siempre me han apoyado, desde el día uno. Me encanta poder estar aquí y superarme, sobre todo cuando otras personas reconocen mi trabajo y esfuerzo de los últimos meses.», expresó la joven, quien aspira estudiar música en la universidad en el futuro.

Daniela CarrascoMigración