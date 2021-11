La muerte anunciada del mejor programa de la Televisión venezolana

El primer animador de Sábado Sensacional fue Amador Bendayán, desde 1972 hasta 1988

Hoy es un día histórico para la TV en Venezuela. Oficialmente, luego de 49 años, sale del aire el programa Sábado

Sensacional debido a que el canal no puede costear los gastos para su mantenimiento. Esta muerte comenzó desde la salida de Gilberto Correa en 1996, un sepelio que Ricardo Peña trato de evitar por todos los medios. El programa perdió el brillo de sus inicios y comenzó a depender de otros espacios para poder sobrevivir en la pantalla chica.

Amador Bendayán (1972-1988)

Sus primeros años transcurrieron en RCTV con Sábado Espectacular, en 1968. A partir del 29 de enero de 1972, el programa empieza a ser transmitido por Venevisión, hasta la actualidad. El primer animador de Sábado Sensacional fue Amador Bendayán, desde 1972 hasta 1988.

En esta etapa el formato estaba basado en actos musicales de artistas tanto de talla internacional como nacional. También contaba presentaciones especiales de magia, actos extremos, entrevistas, concursos infantiles, y hasta actuaciones de artistas del canal o de Hollywood.

En el segundo semestre de 1979 el programa comienza a transmitirse y archivarse en colores.

A Bendayán, que era un fumador consumado y tenía una lucha con la diabetes mellitus, le resultaba a veces imposible poder conducir en solitario el programa, lo que le obligó a descansar por un tiempo. Con su ausencia su rol es cubierto por otras personas como Carmen Victoria Pérez, la modelo y actriz Miriam Ochoa, César González, Richard Bazan, el periodista y locutor Napoleón Bravo y Gilberto Correa, que era en ese momento el anfitrión del programa De Fiesta Con Venevisión.

Mientras tanto, la gente era lo suficientemente paciente para esperar rendimientos constantes de Bendayán, dándole la bienvenida con el lema ahora memorable de «¡Ánimo Amador!»; que más tarde se convirtió en un stample del espectáculo durante toda la década.

El deseo de Bendayán para un mayor respeto a los artistas de todo el país se cumplió en 1985, cuando fue anfitrión de un evento que celebra su idea de La Casa del Artista (que fue inaugurado oficialmente a finales de 1988). Pero a pesar de sus esfuerzos, la salud de Amador se estaba deteriorando rápidamente por este tiempo y se vio obligado a retirarse por completo del programa.

A finales de julio de 1989, agonizando en su lecho de muerte, Bendayán pidió al productor Ricardo Peña escribir una carta como un mensaje de despedida a Venezuela y su deseo de seguir produciendo el show con Gilberto Correa como animador, quien fue el encargado de leer la última voluntad de Bendayán en un especial emitido el día después de su muerte, el 5 de agosto de 1989, en un estudio vacío y con el telón cerrado en señal de luto leyendo la última voluntad.1​ Amador fallecería el 4 de agosto de 1989.

Gilberto Correa (1988-1996)

Amador sabía que por el bien del programa, algún día él tenia que salir, por tal motivo comenzó a buscar candidatos para que lo ayudaran con el programa y que en un futuro ellos tomaran el testigo de la mejor manera. A comienzos de los años 70 el canal 4 contrató a un joven maracucho para animar un nuevo programa «Fiesta con Venevisión» su nombre es Gilberto Correa. El trabajo de Correa llamó la atención de Amador que este le pidió a Ricardo Peña que lo buscara para que lo ayudara con la animación del programa.

En 1989 este pasa a ser animador titular tras la muerte de Amador Bendayán. Desde el sábado 6 de agosto del 1990 el programa pasa a llamarse Súper Sábado Sensacional. En esta etapa del espectáculo con nuevo anfitrión, el programa logra generar calificaciones más altas y se centra aún más en eventos multitudinarios, como las ferias estatales y las Bailantas sensacionales. También en etapa, el programa comienza a transmitirse en el 1992 en todos los países de América Latina y los Estados Unidos.

Entre 1993 y 1996 lo acompaña como coanimadora Milka Chulina, Miss Venezuela 1992.

Daniel Sarcos y el Inicio del Desastre

Desde 1996 hasta 2010 la conducción pasa a Daniel Sarcos, quien antes conducía otra sección del programa (Mega Match) en 1996. Sarcos asumió como anfitrión permanente desde una edición de la Feria de San Sebastián, el 18 de enero de 1997.

En 1996 se vio envuelto en una demanda emitida ante el Tribunal Civil y Mercantil de Caracas impuesta por Venezolana de Televisión alegando «incumplimiento de contrato» ya que era anfitrión del programa sabatino Frecuencia Latina junto a Richard bazán emitido por aquel canal. Sin embargo, Sarcos decide romper relaciones con dicha planta televisiva.

Luego de un tiempo el trabajo de Sarcos fue muy mediocre y varios ejecutivos del canal pedian su cabeza a voces, muchos de ellos preferian a Cesar Gonzalez como el sucesor de Correa. pero Sarcos siempre conto con el apoyo fiel de Ricardo Peña quien era empleado de Confianza de Gustavo Cisneros. Decepcionado, El Amigo de Todos se retira y se va a vivir con su Familia a Tampa EEUU donde reside en la actualidad.

En esta etapa el programa, Sarcos convence a Peña para tener secciones de concursos, que al tiempo pasarían a ser transmitidos de forma independiente fuera del programa. Aquí Sarcos condujo La guerra de los sexos, junto a Viviana Gibelli, que fue puesto desde 2000. En 2006 se añadió «El precipicio reforzado». Aunque estas secciones de ranuras del programa lograba darle más duración y éxito, esto igual generaba críticas entre sus espectadores. Luis Chataing decia que dichos concursos eran para tapar la falta de talento y creatividad de Daniel Sarcos.

La noche del martes, 29 de septiembre de 2009, fallece en su hogar a los 68 años Ricardo Peña, quien fuese el productor y creador del programa, luego de haber producido por última vez su entonces programa La guerra de los sexos. Con esto los días de Sarcos en Venevisión, estaban contados

En 2009, Ya Daniel Sarcos sabe lo que venia y se adelanta en la busqueda de nuevas oportunidades laborales fuera de Venezuela, dicha oportunidad vendria de un canal modesto en Ecuador. Como era una propuesta pequeña, Sarcos no queria dejar Sábado Sensacional por completo, pero los ejecutivos del canal no permitieron que no le dedicara su tiempo al 100% y su final llegó en octubre de 2010.

Con la Muerte de Ricardo Peña, venia un nuevo equipo de producción con ideas menos romanticas y más adaptadas a los nuevos tiempos. Ya los programas de Variedades Sabatinos estaban pasados de moda y dejaron de Existir en México y EEUU.

Los Inicios de Villalobos fueron problematicos, primeramente fue muy criticado por su vestimenta y luego por la forma de llevar el programa. Luego se le pidio participar activamente en la promoción publicitaria del show, a lo que acepto a cambio de mejoras financieras que nunca llegaron y que lo obligaron a emigrar a RepDominicana a mediados de 2011.

Henry Silva y Fanny Ottati

Así como Charlie Mata despidió Radio Rochela, así lo hicieron Fanny y Henry por este show de cuatro décadas. Henry fue producto del propio programa ya que fue el ganador de la primera temporada del concurso «Yo si canto» por su parte Fanny venia del Concurso Miss Venezuela. Les tocó la peor época del programa, pero la muerte anunciada fue digna gracias a ellos, que animaron a la producción del programa en mejorar el estudio e incluir nuevas secciones. Ya para 2017 los problemas de presupuesto hicieron que el programa contara cada vez con menos personal hasta que su final se hizo oficial la pasada semana.

Tomado de la página de Facebook Ronaldo BasesoftdeCcs Sánchez(Caimaneras)

Autor: Gustavo Gil

Únete a nuestro Canal en Telegram

Únete a nuestro canal en Facebook