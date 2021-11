La precuela de «Los 100» ha sido cancelada oficialmente por The CW

Después de una batalla de casi dos años para llegar a la producción, el tan esperado spinoff del clásico de culto Los 100 está oficialmente muerto. The CW anunció el viernes que el spinoff no seguirá adelante, al menos no en su cadena.

El anuncio ha cogido a los fans por sorpresa, ya que, hace poco, en mayo de este año, el presidente de The CW, Mark Pedowitz, dijo en una convocatoria de prensa que la precuela de Los 100 seguía en conversaciones, según ScreenRant. «Todavía se está discutiendo, pero no se ha hecho de ninguna manera», dijo Pedowitz.

Ahora, ya está hecha, al menos en The CW.

Creada por el desarrollador de The 100, Jason Rothenberg, la serie ahora muerta recibió un piloto por la puerta trasera en la séptima temporada de la serie y los ejecutivos de CW le dieron luz verde en 2019, según Deadline. En principio, la serie iba a estrenarse en mayo de 2020, pero la pandemia de COVID-19 paralizó las producciones en todo el mundo y retrasó la fecha de estreno de la serie.

Los ejecutivos y Rothenberg discutieron entonces la posibilidad de hacer una serie conjunta en The CW y HBO Max, que era el camino preferido hasta que la primera finalmente dio el hachazo a la precuela. La serie, ahora muerta, iba a estar ambientada 97 años antes de los acontecimientos de Los 100, en los que un apocalipsis nuclear devastó a gran parte de la población de la Tierra. La serie iba a seguir a un grupo de supervivientes mientras aprendían a enfrentarse a las consecuencias y a crear una nueva sociedad sobre las cenizas de la anterior.

Iola Evans, Adian Bradley y Leo Howard estaban programados para protagonizar la precuela (estos tres fueron los protagonistas del episodio piloto original), pero, según Deadline, sus opciones expiraron hace más de un año y medio. Por el momento no está claro si Rothenberg va a ofrecer la serie a otras cadenas, aunque ciertamente es una posibilidad.

