la transformación de Yulimar Rojas

Caracas.- «Los sueños sí se pueden hacer realidad», esa fue la frase que dijo Yulimar Rojas al regresar a Venezuela luego de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Rojas desde niña se ha caracterizado por ser soñadora y en cada entrevista lo reitera, pues uno de sus sueños se hizo realidad: la niña prodigio se convirtió en una superestrella mundial.

Aunque Yulimar Rojas confesó que le pidió una fotografía al reconocido tenista Novak Djokovic, muchos son los deportistas, artistas, cantantes y fanáticos que a diario le piden una foto a la reina del atletismo en Venezuela.

«Las metas y los objetivos que te propones lo puedes conseguir si trabajas para eso. Con disciplina, con amor, con la pasión y con trabajo duro se ven los resultados. Y aquí está el resultado, medalla olímpica, récord mundial, récord olímpico, diamante pa’ Venezuela», dijo Rojas días después de coronarse en Tokio.

Rojas se ha convertido en la atleta consentida de los últimos tiempos para los venezolanos, y no solo por sus récords, sino también por sus excelentes registros en las diferentes competencias en las que participa o por las medallas que le ha reglado al país, también por su carisma, por su alegría, por su estilo, por la sonrisa y por la paz que inspira en cada uno de sus post en las redes sociales.

Yulimar Rojas se crió en el estado Anzoátegui, en una casa con techo de zinc donde colgaba todas sus medallas que ganaba desde muy niña, ahora la atleta vive en España y consiguió medalla olímpica, récord mundial, récord olímpico y además, es vestida por reconocidos diseñadores.

«Cree en ti mismo aun cuando los demás no lo hacen. No son los que nunca fallan, son los que nunca se rinden. No te detengas por nada ni por nadie y siempre recuerda en el transitar del camino por qué empezaste», escribió Yulimar Rojas en su cuenta de Instagram el pasado 2 de marzo. En esa fecha, Yulimar, «la Negrita de Venezuela», como ella misma se denomina, estaba recibiendo un premio en el Palacio Real de España.

Después de los Juegos Olímpicos Rio Janeiro 2016, Yulimar mostró su verdadero potencial. Y en la actualidad no hay una atleta que se le compare. Ha ganado 25 de las últimas 30 competencias en los últimos dos años: en 2019 triunfó en 13 de 15 presentaciones oficiales; en 2020 ganó las 5 pruebas que tuvo; mientras que este año se llevó 7 de las 10, incluida la final de Tokyo 2020.