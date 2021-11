Los hermanos Nikola responden a la amenaza de Marcus Morris

Los hermanos de la super estrella, Nikola Jokic responden a la amenaza del hermano de Markieff Morris, Marcus Morris en la NBA.

Los hermanos de la estrella de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, salieron en su defensa después de un altercado con el francotirador de los Miami Heat, Markieff Morris. Su hermano, Marcus, le disparó al Joker el lunes por la noche con un tuit críptico:

Entonces los Jokic bros respondieron con esto en su cuenta de Twitter:

¡Deberías dejar esto como está en lugar de amenazar públicamente a nuestro hermano! Tu hermano hizo una jugada sucia primero. Si quieres dar un paso más, ¡seguro que te estaremos esperando! Hermanos Jokic.

@MookMorris2 You should leave this the way it is instead of publicly threatening our brother!Your brother made a dirty play first . If you want to make a step further be sure we will be waiting for you !! Jokic Brothers

— Jokic Brothers (@JokicBrothers) November 9, 2021