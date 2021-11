No es unificar la candidatura con Uzcátegui, porque es él quien está fuera de la unidad

Omar Villalba, candidato por la MUD al Consejo Legislativo del estado Miranda, rechazó la idea de que se debía unificar las candidaturas entre Carlos Ocariz y David Uzcátegui.

Durante una entrevista exclusiva concedida a ND en Chacao, Villalba destacó que Ocariz es el candidato opositor a la gobernación de Miranda. «No es unificar el candidato de la unidad porque Ocariz es el candidato de la MUD. Hay que unificar a todos los candidatos en Carlos Ocariz para lograr ganar la gobernación de Miranda con todos los votos opositores. Por eso le hemos dicho a todos los que están fuera de la unidad que debemos unificar la candidatura unitaria».

Comentó además que se está haciendo un esfuerzo por «unificar otras candidaturas, de dos candidatos que están por fuera: Juan Carlos Alvarado por Copei y Olga Morey por Compa».

Subrayó Villalba que la MUD estableció varios mecanismos para definir las candidaturas en todo el país (encuestas, consenso) y es deber de los opositores de la oposición democrática acatarlo. «Mi postulación es parte de esos mecanismos. Mi aspiración siempre ha sido ser alcalde de Baruta, pero la Unidad decidió apoyar a los alcaldes de Fuerza vecinal que van por la reelección».

«Como es mi caso, es momento de dejar las aspiraciones a un lado porque tenemos que hablarle al país y debemos trabajar por esa ama de casa que no tiene trabajo, por los sectores populares que no tienen agua, que no tienen gas, etc. Es momento de deponer intereses personales y trabajar por el país».

Sobre cómo se organiza para el día de la elección, Villalba aseguró que ese día será «de lucha».

«Así lo vemos y así lo ven nuestros vecinos, los vecinos que están sólidamente comprometidos con la lucha democrática. El voto lo hemos ido recuperando, la confianza en que esta es nuestra herramienta democrática y nos organizamos lo mejor posible. Nos venimos organizando con nuestros testigos y con cientos de hombres y mujeres, líderes vecinales, políticos que no están porque les pagaron, o por algún tipo de trampa, si no porque están velando que se cumpla la voluntad de cada uno de los mirandinos y que esta sea respetada en el momento de la auditoria, o al momento del escrutinio»; y dijo que están listos para denunciar cualquier irregularidad como puntos rojos.

Villalba aprovechó para hacer un llamado a los vecinos: debemos entender que el voto es fundamental para poder seguir avanzando en lo que tanto queremos, que es el regreso de una Venezuela de oportunidades para los jóvenes, nuestros abuelitos y para todos los venezolanos que queremos vivir en libertad.