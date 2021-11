Spotify Wrapped 2021: qué es y cuándo se publica

Seguramente, y más ahora en tiempos de pandemia, una de las plataformas de internet más usadas por millones de personas en el mundo entero es Spotify, un servicio digital de música, podcasts y videos que te da acceso a millones de canciones y a otro contenido de creadores de todo el mundo.

Como muchas otras aplicaciones, existen 2 versiones de Spotify, la gratuita que te da acceso a las funciones básicas, y la Pro en donde puedes escuchar otro tipo de contenido.

Y como cada, año Spotify brinda la posibilidad de que sus suscriptores puedan tener a la mano un recuento de sus gustos musicales del año, mediante una herramienta que se ha vuelto muy popular y que muchos esperan con ansias su llegada.

¿Qué es Spotify Wrapped?

A finales de 2018, Spotify lanzó Spotify Wrapped, una lista de reproducción del “Top” de canciones más escuchadas en el año por el usuario, considerando de enero a octubre.

Además la aplicación presenta otro álbum llamado “Tu cara B” con artistas y géneros que normalmente no son escuchados por el usuario pero que en base a sus preferencias le recomienda. Así mismo, esta herramienta hace un resumen de los 5 artistas más escuchados, las 5 canciones más escuchadas, la cantidad de minutos escuchados y el género predominante.

Es justamente en estos días cuando Spotify Wrapped se vuelve tendencia en las redes sociales, en donde los usuarios comparten sus conocimientos con otros acerca de algunos “secretos” de esta curiosa e inesperada lista de gustos musicales.

¿Cuándo saldrá Spotify Wrapped 2021?

Como ocurre siempre, Spotify aún no ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento para Spotify Wrapped 2021.

Lo que sí es que los usuarios han empezado a especular que muy probablemente estará disponible en la primer semana de diciembre, ya que el año pasado estuvo disponible el día 2 del último mes del año mientras que en 2019 estuvo visible a partir del día 9.

Como ya es costumbre, Spotify Wrapped te mostrará las canciones, artistas y géneros más reproducidos durante el año. De igual modo, te indicará los artistas y las melodías más reproducidos en todo el mundo.

Aunque Spotify Wrapped está disponible para todos sus usuarios, incluidos aquellos que usan el servicio gratuito, los que tienen Spotify Premium recibirán información adicional y más personalizada con su Wrapped.

Te puede interesar:

* Paso a paso: cómo encontrar la función Only You de Spotify

* Spotify pronostica que la música regional mexicana podría destronar al reguetón en 2021

* Ya no habrá límite para las canciones que quieras guardar en Spotify