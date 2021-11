Víctima de femicidio frustrado: “Me dijo mira los árboles y me acuchilló”

1306885

Los Teques.- «Mientras estaba en el piso me daba más puñaladas. Me dio dos en la barriga que, milagrosamente, no me dañaron a mi bebé«, así lo relató Arianni Méndez, víctima de un femicidio en grado de frustración, ocurrido en el sector Lagunetica de Los Teques, capital del estado Miranda, el sábado 30 de octubre.

Por el caso está detenido un hombre identificado como Cristóbal Velásquez, de 30 años, quien fuera su pareja sentimental y con quien tenía un año y seis meses de relación, señalado de haberle dado 10 puñaladas a la joven de 19 años de edad y acusado ante el Tribunal de Control de Femicidio frustrado.

A Velásquez le fue dictada medida privativa de libertad, luego de ser capturado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), delegación municipal Los Teques, quienes realizando una triangulación telefónica dieron con el paradero del victimario en un bloque de la urbanización El Paso de la capital mirandina, a los dos días de recibir la denuncia de Méndez.

«Me preguntó si yo tenía miedo, me dio un beso y me dijo que viera los árboles. Cuando levanté la cara me cortó el cuello. Luego me lanzó al piso y me dio más puñaladas», así relató la víctima con 30 semanas de gestación, quien fue atacada por su pareja para que abortara a su bebé.

Arianni pudo contar la agresión que sufrió por Cristóbal Velásquez, quien era su pareja sentimental y padre del hijo que espera. «Teníamos varios meses sin vernos porque él no me contestaba los mensajes y cuando me llamó para decirme que me iba a dar unas pastillas del tratamiento del embarazo, me engañó para llevarme a una zona boscosa donde me quiso matar», relató.

«Como pude logré agarrarme de una rama y de un tubo para llegar a la carretera. Escuchaba sonidos de carro y hasta ahí me intenté mover», prosiguió Méndez, al detallar que logró sobrevivir por la ayuda de quienes la trasladaron al Hospital Victorino Santaella. Un autobusero la auxilió y la llevó al hospital, junto con funcionarios de la Policía del estado Miranda.

Méndez no logra recordar los momentos vividos en el hospital altomirandino. «Solo recuerdo que me le lancé encima al vigilante, pero no recuerdo cómo me atendieron ni suturaron las heridas». Los médicos del centro de salud reseñaron en el parte médico 10 heridas punzocortantes: dos en la zona abdominal, una en la oreja derecha, una en el cráneo, dos en piernas y brazos y una en el cuello. Otras dos en la zona faríngea de carácter cortante que le lesionaron la zona y las glándulas salivales.

Tres días después de ser ingresada, Méndez fue dada de alta. Sus familiares, el mismo día de la agresión, denunciaron a la pareja ante el cuerpo detectivesco y Méndez salió directo del hospital a la sede de la policía científica a ratificar la denuncia. Agregó que el hombre no mostró conductas de violencia física durante la relación, hasta el día que intentó matar a la joven.

De acuerdo con el relato de Méndez, Velásquez, quien es coordinador de un programa de radio y una cuenta de redes sociales donde dan reportes de tránsito en Altos Mirandinos, había desaparecido meses antes y volvió a buscarla cuando se enteró que estaba embarazada. La citó, bajo engaño, para darle unas medicinas. Le dijo que subiera a la moto y la llevó hasta una zona boscosa en el sector Pozo de Rosas, en San Pedro de Los Altos. «Me llevó hasta allá diciendo que era la casa de su hermano y me intentó matar».

Piden acompañar en la denuncia

Méndez está resguardada con unos amigos de su familia, quienes la llevaron a su casa luego de ser dada de alta. El bebé está fuera de peligro, al igual que su madre, quien pidió colaboración para costear el tratamiento médico por los meses que le faltan de gestación.

Jenny Ahumada de Fraija, en entrevista con El Pitazo, relató que la joven fue remitida a la maternidad de Carrizal para el control prenatal que no había tenido previamente. «Nos hicimos cargo del tratamiento y de los exámenes que se le deben practicar a Méndez para su control y recuperación, además de gestionar con el subdirector médico del Hospital Domingo Luciani de El Llanito una revisión de tórax, porque la víctima presenta secuelas en la zona nasofaríngea por la herida recibida en el cuello», dijo.

Ahumada señaló que durante la gestión en Carrizal creó un programa de atención a las mujeres víctimas de violencia de género que va desde la recepción de la denuncia, un número de emergencia para atender estos casos hasta el acompañamiento integral de las mujeres víctimas de violencia de género. «Queremos garantizar la protección de la mujer y atender estos casos es parte del acompañamiento integral de la mujer víctima y de su proceso de denuncia. Nos enfocamos en su atención y nosotros estamos comprometidos a hacer de este municipio, hacer de Guaicaipuro, un municipio libre de violencia contra la mujer», finalizó.

