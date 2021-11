Alex Saab tendrá un nuevo abogado que defendió a paramilitares

El empresario colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos, tendrá un nuevo abogado en el proceso judicial que se le sigue por conspiración lavado de dinero, informó el periodista de The Associated Press Joshua Goodman por su cuenta en Twitter.

El periodista se formuló la pregunta ¿Alex Saab está cambiando de abogado?, puesto que figura otro nombre en su defensa.

Goodman resaltó que Henry Bell, quien lo defendía hasta ahora, dijo que solo era su abogado «durante los procedimientos iniciales». Sin embargo, no se aclaró si éste continuaba en el equipo.

A su vez informó que el nuevo abogado será Neil Shuster, quien habría defendido a paramilitares colombianos y a agentes de Hugo Chávez en el «escándalo del espionaje de maletas».

Is Alex Saab switching lawyers?

Henry Bell, who repped him in first hearings says he’s now counsel «only» through initial proceedings.

New counsel is Neil Schuster, who has defended Colombian paramilitary warlords and Hugo Chavez’s agents in the «Suitcase Spying Scandal.» pic.twitter.com/TwZ28CyMNi

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 11, 2021