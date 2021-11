Carlos Ocariz renunció a su candidatura para la Gobernación de Miranda

El candidato del partido Primero Justicia (PJ), Carlos Ocariz, anunció este jueves su renuncia a su candidatura para la Gobernación del estado Miranda, para que David Uzcátegui (Fuerza Vecinal) se convierta en el candidato de la Unidad en la entidad.

“Dividimos no Ganamos. A todos les consta el esfuerzo que hice para que Miranda tuviera una candidatura unitaria. Ustedes me pusieron de primero en las encuestas, hoy me toca a mí ponerlos de primeros a ustedes”, declaró en rueda de prensa.

El exalcalde de Sucre renuncia a la que fue su segunda postulación por el estado Miranda luego de participar en las elecciones regionales del 2017

Hay que recordar que desde hace más de un mes Ocariz y Uzcátegui, tenían disputa por la candidatura única opositora que deberá enfrentarse con el candidato oficialista y actual gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez.