Diosdado Cabello: Misión de la Unión Europea ya tiene un informe preparado

El primer vicepresidente del partido Socialista Unido de Venezuela acusó a los expertos europeos de intentar interferir en los asuntos internos del país y los llamó entrometidos.

Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó el miércoles que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ya tiene preparado el informe que presentará luego de las elecciones de alcaldes y gobernadores.

“Ellos (los expertos europeos) tienen un informe preparado. Inclusive, el discurso que vaya a usar Juanito Alimaña (Juan Guaidó) de aquí en adelante tiene que ver con eso. Ellos creen que somos colonia, pero están equivocados”, expresó el oficialista durante su programa Con el mazo dando.

“Pretenden torpedear el proceso”

Cabello, poco antes de su programa, durante un acto de campaña, había acusado a los miembros de la Misión de Observación Electoral de intentar interferir en los asuntos internos del país y los llamó entrometidos.

“Quieren meterse en los asuntos internos de Venezuela. Nosotros somos un país libre. Tenemos que poner en su sitio a quienes pretenden torpedear el proceso democrático, soberano e independiente”, afirmó.

“La función de un observador internacional no es meterse en los asuntos internos de un país, eso no es problema suyo. Usted no vino para acá a ver si la oposición se va a unir o no se va a unir”, agregó.

Cabello también señaló que la misión fue a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela para revisar detalles de las concesiones entregadas a las emisoras de radio.

El martes reiteró a sus simpatizantes que desconfíen de los observadores electorales porque, supuestamente, su trabajo se basa en la desacreditación.

“Quiero denunciar públicamente una gente que vino dizque de observadores a Venezuela, de la Unión Europea, tengan cuidado con esa gente, esa gente no vino hacer observación de ningún tipo. Ellos todavía se creen imperio y creen que nosotros somos Colonia”, precisó Cabello.

Agencia