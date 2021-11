El valor de las tecnológicas

Si hace unas décadas escasas las corporaciones más grandes del mundo eran las automovilísticas o las petroleras, en la actualidad son las empresas tecnológicas las que han tomado la delantera, hasta tal punto que empresas como Apple, Google o Amazon no sólo son algunas de las más valiosas del mercado, sino que sus fundadores se han convertido en celebridades mundiales, algo que no era tan habitual con los dueños de General Motors o British Petroleum -aunque también es cierto que no existían redes sociales como Twitter- y están incluso sustituyendo a los Estados en aspectos tan importantes como la exploración espacial, algo que hasta hace no demasiados años parecía coto privado de países como EEUU, Rusia o Japón.

Pero el aspecto más importante para el gran público, que puede fácilmente convertirse en accionista de ellas, es precisamente el valor de las acciones, ya que con ellas puede tratar de construirse una cartera de valores solvente, o directamente invertir utilizando otros métodos.

Top en los índices bursátiles

Para hacerse una idea de lo importantes que son estas empresas para la economía mundial baste echar un vistazo al Nasdaq, que es uno de los índices bursátiles más importantes del mundo y se limita tan sólo a empresas de alta tecnología como Tesla, Activision, Netflix etcétera y en el cual, si se cogiera la capitalización de tan sólo las cinco primeras empresas, el resultado sería un volumen de dinero mayor que el PIB de países como Alemania o Japón.

Pero incluso en Standard & Poor´s 500, un índice que no se centra en empresas tecnológicas, las empresas como Amazon, Google o Facebook se sitúan de forma invariable en los primeros puestos, de tal forma que incluso midiéndose con otras grandes empresas de otros sectores económicos, las tecnológicas siguen siendo enormes, en tamaño, capitalización e influencia.

Negociar con acciones en línea

Comprar acciones de tecnológicas, u operarlas en trading online -lo que tiene riesgos específicos, como el apalancamiento, el cual hay que vigilar muy de cerca y comprender todas sus implicaciones-, puede que sea una de las formas más comunes para empezar a invertir, quizás junto con el forex, porque la información es abundante y es fácil de conseguir, incluso de fuentes gratuitas, no es necesario suscribirse a boletines de pago para obtener todo tipo de datos, los cuales después deberán ser analizados y ordenados para elaborar una estrategia de inversión, lo cual no es ni mucho menos sencillo.

Para hacerse una idea de lo difícil que es levantar el velo que separa el momento presente del ignoto futuro baste analizar el caso de Tesla, la cual durante gran parte de su historia no fue más que una promesa, el sueño del visionario fundador de PayPal de crear una empresa automovilística basada en dos pilares; coches eléctricos y conducción autónoma, sueño del cual dudaban muchos analistas, ya que Tesla pasó años sin sacar al mercado ningún coche eléctrico, y la empresa más bien costaba dinero, no generaba nada tangible. Ahora el sueño se ha convertido en realidad, y con el precio de una acción de Tesla en la actualidad, en enero del 2020 podrían haberse comprado aproximadamente veintidós acciones, con lo que es fácil calcular lo que se hubiera ganado de haber previsto el éxito de la compañía de Elon Musk.

Una historia similar ocurre con empresas como Amazon, Facebook o Netflix, ya que esta última empresa nació como un videoclub por correo, y cuando se pasó al streaming fue ofrecida por sus dueños a Blockbuster, gigantesca multinacional de los videoclubs que rechazó con -dicen las malas lenguas- cierto desdén la propuesta, y ahora Netflix vale lo que el PIB de un país de tamaño mediano y Blockbuster cesó sus operaciones en el 2014, dando por finiquitado de paso una estilo de negocio que los nostálgicos de los ochenta y los noventa todavía echan de menos. Como nota curiosa cabe destacar que a principios de este año el famoso grupo de los inversores del foro de Reddit que ya hizo subir el valor de las acciones de GameStop hizo subir mucho el precio de las acciones de Blockbuster, descolocando a todos aquellos que se hubieran colocado en corto contra estas acciones.