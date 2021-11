Fedecamaras Nueva Esparta escuchó propuestas de Dante Rivas

La directiva de Fedecámaras Nueva Esparta escuchó las propuestas del candidato Dante Rivas. Asimismo, los empresarios presentaron una propuesta con acuerdos, para trabajar en armonía por el desarrollo de la entidad de llegar a ser electo.

El candidato a gobernador revolucionario propuso que todos los sectores se unan para trabajar para lograr el desarrollo de Nueva Esparta.

«Basta de peleaderas y politiquerías. Hemos visto como 4 años de ese esquema no nos dejaron nada. Tenemos que cambiar y estamos dispuestos a cambiar. A trabajar con todos y para todos».

Entre las propuestas del candidato Dante Rivas está implementar la Ley de Régimen Especial para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo.

«Una ley que fue construida con el apoyo de todos los sectores y que nos va a permitir fortalecer todas las áreas. La producción es fundamental. La única forma de salir adelante, generar recursos es trabajando, produciendo».

Por su parte, Jesús Irausquín, presidente de Fedecámaras Nueva Esparta, comentó que presentaron un documento compilación de las propuestas de todas las cámaras afiliadas para dar soluciones a las problemáticas del estado.

«Es un ejemplo de Gobernanza que queremos que se aplique y hemos venido aplicando en los últimos años. Nueva Esparta ha sido pionera en eso».

Resaltó que las propuestas del candidato Dante Rivas tienen mucha similitud con lo propuesto por la tolda empresarial. Asimismo, dijo que esto los alienta, ya que demuestra que no están divorciados de la realidad.

¿Qué pasó con la presentación del candidato Morel Rodríguez Ávila?

El presidente de Fedecámaras Nueva Esparta dijo que Morel Rodríguez Ávila junto a sus candidatos a alcaldes decidieron no asistir a los encuentros.

«Estos encuentros son una fuente de apoyo a lo que puede ser un programa de Gobierno. Este documento que les presentamos no tiene tinte político. Perdió una gran oportunidad, sobre todo sus 11 alcaldes que no pudieron expresarse».

