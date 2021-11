Guionistas de ‘Eternals’ quieren una serie de Kingo

Después de una larga espera, finalmente la película ‘Eternals‘ llegó a las salas de cine con un recibimiento muy favorable por parte del público aunque no tanto por parte de la crítica y en esta producción vemos a una larga lista de actores que se unen a la franquicia, entre ellos Kumail Nanjiani, quien fue la parte más cómica de la película, lo cual lo hizo tener un buen recibimiento por parte del público y parece ser que los guionistas lo han tomado en cuenta, ya que no descartan hacer una serie de Kingo para Disney Plus.

El personaje de Kingo interpretado por Kumail Nanjiani es presentado como un exitoso actor de Bollywood y que poco cuida su “identidad secreta” y este toque de humor fue algo que cautivó al público y que ayudó a su desarrollo dentro de la película.

En una entrevista de CBR a los guionistas Kaz y Ryan Firpo revelaron que no descartan hacer una serie de Kingo para Disney Plus, ya que consideran que hay muchas historias que podrían contar del personaje:

“Siempre hemos bromeado sobre que hay una serie de precuelas increíble que se puede hacer aquí en Disney+, donde 10 episodios, cada episodio sigue a un Eterno durante una hora. Es Thena lidiando con la Guerra del Peloponeso en la Antigua Grecia y siendo la inspiración para la diosa misma. Es Kingo saliendo con Gandhi en la India de los años 20, ayudando a negociar la paz, el gran desenredo de la colonialización. Realmente es sumergirse en estas historias históricas del lente de uno o dos Eternals. Tal vez Sprite aparece un poco, y cada personaje se superpone, pero es principalmente la historia de Kingo”.

A pesar de que se ha hablado de una posible secuela de ‘Eternals’, hasta el momento no se ha hecho oficial por parte de Marvel Studios, pero no se descarte que veamos a estos héroes en otras producciones.

Wipy