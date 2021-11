Hermano de Daniela Alvarado reacciona a quienes lo critican: «No hay tolerancia»

Carlos Daniel Alvarado aseveró que no es político sino licenciado en Ciencias de la Comunicación, actor y que desde joven ha sido de izquierda y chavista. Además, indicó que quienes lo quisieran dejar de seguir lo hicieran porque él no vive de Instagram

Carlos Daniel Alvarado, hijo del fallecido actor y cantante zuliano Daniel Alvarado y hermano de la también actriz, Daniela Alvarado, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado al gobernante Nicolás Maduro junto a una fotografía en la que se puede ver que el también joven actor, durante la ceremonia de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), le entregó el libro que él hizo para homenajear a su padre, titulado Daniel Alvarado El Legado.

Esta acción desató una serie de comentarios negativos, rechazo y críticas por parte de los seguidores del joven Alvarado, quienes aseguraron estar decepcionados. Al respecto, el hermano de la también actriz Daniela Alvarado publicó un video dirigido a aquellas personas que lo criticaron e indicó que en el país no hay tolerancia política.

“Vivimos en una sociedad, no solo en Venezuela sino a nivel internacional, de pragmatismo, vemos los derechos civiles de los homosexuales, de las mujeres, de los afroamericanos, de tantas cosas a nivel de tolerancia que nosotros como humanidad hemos tenido que superar (…) en generalidades supuestamente nos toleramos, cosa que yo creo que es una gran mentira, porque podemos ser todas esas cosas en esta sociedad, pero no podemos ser de izquierda políticamente, no podemos ser chavistas, no es tolerado en las redes sociales que tu seas chavista, está mal visto, hay que atacarte, caritas de vómito, se meten contigo y con tu familia y te destrozan”, expresó.

Recalcó que trajo el teme a colación por la fotografía que publicó de él junto a Maduro, momento que consideró como un orgullo y un honor porque le estaba entregando su libro “al presidente de la República de Venezuela, no al presidente de Narnia, ni al presidente de Twitter (…) Entonces como a ti no te gusta eso tú quieres que yo se lo entregue al presidente de Narnia, al presidente que está escondido detrás de Twitter y que no sabes dónde está para yo hacerte feliz a ti. Hay unas grandes contradicciones en este país, una grandes contradicciones de tolerancia”, continuó.

Alvarado aseveró que no es político sino licenciado en Ciencias de la Comunicación, actor y que desde joven ha sido de izquierda y chavista. Destacó que el libro Daniel Alvarado El Legado lo hizo y lo pagó él para homenajear a su padre y reiteró estar orgulloso de habérselo entregado a Nicolás Maduro.

“Los que me quieran seguir siguiendo, los que me quieren, los que me bendicen, yo también, gracias por seguirme y por sus buenos deseos.

Los que no me quieran seguir siguiendo no me sigan, no pasa nada, yo no vivo de los seguidores, yo no vivo de Instagram, esto a mi no me quita el sueño, eso no es prioridad en mi vida”, concluyó.