El jugador estrella de los Golden State Warriors, Klay Thompson podría regresar el 20 de diciembre al roster del equipo en la NBA.

Parece que los Golden State Warriors recibirán un regalo de Navidad anticipado en forma del regreso de Klay Thompson. El escolta de Dubs ha estado fuera de acción durante las últimas dos temporadas debido a una lesión y, en este punto, parece que finalmente está listo para volver a la acción.

Según el gurú de la NBA de ESPN, Adrian Wojnarowski, Thompson podría tener claro que regresará el 20 de diciembre cuando los Warriors se enfrenten a los Sacramento Kings:

“Me dijeron que si continúa con su curso actual en este momento en rehabilitación, que una fecha límite para su regreso probablemente se establecerá dentro de las próximas dos semanas”, dijo Woj, a través de Paul Kasabian de Bleacher Report. “Y podría ser, hay optimismo, podría ser tan pronto como el 20 de diciembre, el 23 de diciembre. Los Warriors tienen partidos en casa antes de Navidad, por lo que el plan para Klay Thompson es seguir mejorando.

“Los Warriors harán un viaje por carretera a mediados de diciembre, y en ese momento, si Klay continúa en esta pista, bajará y jugará con el equipo de la G League de los Warriors. Y la idea es, y la esperanza es, que lo tendrán de regreso quizás antes de Navidad “.

Woj on NBA Countdown on when Klay Thompson may return to the court this season:

“It could be as soon as December 20, December 23” 👀#NBATwitter #DubNationpic.twitter.com/IkqUPRC1Ac

— 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 🗣️ (@_Talkin_NBA) November 11, 2021