Libro: MI ABUELA LA LOCA

¿Cómo dirías cometa sin usar las palabras rombo o papel? Mmm? Yo solosé que mi abuela está loca. Ah, y que tiene la culpa de todo. Sí, ¡detodo! Siempre hay alguien culpable de que a uno le guste eso que tanto le gusta, o de que no le guste eso que nunca le ha gustado. El casoes que entre su peinado de Darth Vader, su obsesión de ganarse trofeos por los poemas que escribe y esa manía burlona de recitar versos atodo pulmón cuando bajo del autobús escolar, entre risotadas y concara de trágame tierra (y todo para obligarme a entrar rápido a sucasa), yo me estoy volviendo loco también.

Mis papás tienen un nuevo trabajo, y no tengo otra opción que quedarme por las tardes en casa de Petunia, mi abuela. Pero sospecho que algo se trae entre manos, y no me lo puedo perder?

Autor: VALENZUELA, JOSE IGNACIO

Genero: Juvenil

Páginas: 144

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial