Maduro: No vamos a depender más del petróleo

Nicolás Maduro aseguró este miércoles que “no vamos a depender más” del petróleo para la economía e insistió en la importación, no obstante más de una vez ha repetido lo mismo en jornadas económicas y continúa quejándose de las sanciones a Pdvsa e individuales. Además aprovechó su alocución en el canal del Estado para hacer propaganda política a su candidata por la Alcaldía de Caracas, Carmen Meléndez a pesar de advertencias de Súmate y del mismo CNE.

“Ahora la almiranta Carmen Meléndez ha recuperado esta plaza Diego Ibarra, la cual fue recuperada anteriormente por Jorge Rodríguez. (…) La etapa de resistencia por las sanciones ha quedado atrás, ahora estamos en una etapa de crecimiento, de expansión, de planificación de riquezas. Cada vez necesitamos mejor administración para crecer. Se debe abrir todas las industrias, públicas y privadas, a la importación. No vamos a depender más del petróleo. El tiempo del rentismo petrolero ha pasado”, afirmó Maduro por VTV.

En la jornada hizo énfasis en los emprendedores. “Nacen emprendedores por aquí y por allá, emprendedores que tienen todo nuestro apoyo. La AN creó una ley para apoyarlos. Antes de que termine noviembre quiero tener el fondo de inversiones y apoyo al emprendimiento nacional activado entregando recursos. Yo quiero apoyar al sector de la cerveza artesanal y de la malta. Estoy de acuerdo de eximir del pago de impuestos a ustedes los artesanos por 10 años, para que crezcan y crezcan”.

“En el 2021 nos montamos en los rieles del crecimiento económico. Hemos remontado viejas situaciones que se crearon con la guerra económica desde el año 2015. Una guerra híbrida. Una guerra contra el derecho al país de comerciar en el mundo. Nos hemos ido preparando para remontar todas las dificultades. Estamos en el carril del crecimiento económico hacia la economía real. Estamos viendo mejoría y recuperación, pero lo que viene es mucho mejor”, reiteró.

Maduro prometió dar “capitales” a emprendedores. “Hoy anuncio la creación del motor número 18, que será para los emprendedores, un nuevo motor se suma. Para atenderlos de manera cercana, debe ser un trabajo íntimo, cercano, profundo, que no les falte nada. En el sistema patria se han inscrito 178.688 nuevos emprendimientos del país que están pujantes, deseosos de trabajar. (…) Ahora sobran lugares donde encontrarse porque Venezuela se ha puesto bonita. Hoy lanzamos el portal llamado ‘Emprender juntos’ para integración de todos los emprendedores. Ese capital para los emprendedores no tengan dudas de que se repone rápido”.

Hay mafias que revenden el cemento en la calle



“Las exportaciones más allá del petróleo comenzaron a dar sus churupitos (sic). Es importante que este año se recuperó la industria de los hidrocarburos. No avanzamos mucho en la minería, se han hecho nuevos contratos con inversiones extranjeras pero falta mucho. Venezuela tiene su futuro garantizado en el oro, diamante y otro tipo de minerales. (…) Hay que meterle el ojo a la tala de arboles en Caracas, mosca. He aprobado la exportación de cemento en 2022, por primera vez Venezuela va a exportar cemento al Caribe, mosca con la venta del cemento porque hay mafias en la calle que lo revenden, me resuelven el tema de la venta y distribución del cemento en Venezuela”, sostuvo.