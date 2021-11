«No hay voluntad de resolverle el problema a la gente»

El secretario de la organización del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Jaime Rodríguez Santos, dijo que «para lograr una descentralización tenemos que recobrar la majestad de la ley, la Constitución y que Venezuela sea un país donde las cosas funcionen cómo deben funcionar y no como los que la dirigen creen que debe funcionar»

Ariana Bello / Andry Colmenares

“El escenario no es igual al 2015. Por ejemplo, en Miranda tenemos dos candidatos por la oposición, no estamos cohesionados como sucedió en años anteriores y esa ruptura puede afectar las próximas elecciones. Es lamentable que no hubo suficiente voluntad en muchos lugares para llegar a acuerdos serios y así lograr cambiar a quien dirige la gobernación”. Así se expresó el secretario de organización del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Jaime Rodríguez Santos, durante el programa Conversando Con Emilio, conducido por el periodista Emilio Materán y que es transmitido por YouTube, Instagram y Facebook Live.

En este mismo orden de ideas, el entrevistado continuó diciendo que “la unidad es un concepto difícil de materializar, eso significa unificar muchos pensamientos diversos para conseguir mejorías notorias y en la actualidad podemos apreciar que eso no le importa a los políticos. Yo no dudo que en la maqueta nacional se haya logrado colocar a las mejores organizaciones con las posibilidades reales de recuperar los estados y alcaldías. La unidad es una herramienta que no es perfecta pero es perfectible en la gran mayoría de los acuerdos para tener los mejores resultados”.

“Hoy en día, los partidos que representaban fuerza en cuanto al voto, por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), ha mermado por el ejercicio del poder y lo mal que lo han ejercido. En la actualidad la gran mayoría de la población venezolana es opositora, el pueblo y la gente está convencida que los gobernadores no han sacado a Venezuela adelante”.

Asimismo el entrevistado agregó que la percepción está en la calle, en lo que sienten y lo que ven los venezolanos. “Más allá de una bolsa clap, el pueblo necesita otra forma de resolver los problemas, el elemento de cambio es el voto. Definitivamente el problema radica en Miraflores, cuando esa junta electoral cambie, el país volverá a salir a flote. Hay que rescatar la esperanza del 2015 con la tarjeta de la manito. Por ejemplo, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) vota en el Zulia, donde Manuel Rosales puede recuperar la gobernación en las próximas elecciones”.

Por otro lado, el dirigente político dijo que más allá de las encuestas, la gente quiere retroceder a 20 años atrás, donde los venezolanos podían comprar con su sueldo, un buen mercado, adquirir viviendas y subsistir como cualquier persona lo merece. “Se ha deteriorado la calidad de vida de las personas y esa situación no puede continuar. También está el tema de la migración de los venezolanos, los adultos mayores se han quedado solos porque sus parientes migran para adquirir una mejor calidad de vida, están subalimentados y en muchos casos mueren de tristeza”.

Consultado sobre otros temas, el político comentó que «es lamentable lo que está ocurriendo actualmente en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Yo fui defensor de la autonomía universitaria, nosotros no dejábamos que ningún gobierno entrara a la universidad. Valoro que ayuden a recuperar la infraestructura de la Central, pero ella tiene su propio mecanismo para eso. La asfixia de la UCV la provocó los entes nacionales». De esta misma forma, también dijo que «según el Gobierno no iban a meter más protectores, pero el del Táchira sigue allí, el de Nueva Esparta también y así en muchos estados de Venezuela, es una lucha continua”.

Reinstitucionalización de los poderes

Jaime Rodríguez enfatizó que «todas la mujeres y los hombres de Un Nuevo Tiempo bajo la doctrina de la democracia social vamos a ese proceso de reinstitucionalización. El que es concejal debe entender que el Concejo Municipal es el Poder Legislativo Municipal y el que va a diputado de la Asamblea Legislativa debe entender que tiene que recuperar la majestad del Consejo Legislativo en el ámbito regional. Tenemos que traer de vuelta el espíritu que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lamentablemente en los últimos años la ley y la Constitución solo sirven cuando favorecen y la mayoría de las Asambleas Legislativas y Concejos Municipales se han convertido en instancias de mero trámite, solo se graban y pasan a aprobado, listo».

Turismo en el estado Miranda

«Es imposible tener turismo en Miranda cuando no tenemos seguridad, ni agua, ni luz, ni vialidad, entre otros, en vez de ser turismo de aventura sería turismo de riesgo. El presupuesto que tenemos para Miranda se nos va en ayudar al progreso del estado y de la gente», informó el secretario de organización de UNT-Miranda.

De la misma manera acotó que » el estado Miranda es un poder constitucionalmente constituido, es decir, hay que tener respeto entre las instituciones, hay que recuperar la institucionalidad de esos espacios, debemos evaluar dónde y cómo podemos invertir para lograr que Miranda vuelva a ser un estado de turismo. En todo el país se ha centralizado las cosas, pues decimos que todo el problema está en Caracas. Cedimos el espacio al poder central y debemos descentralizarlo».