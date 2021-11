Un profesor se disfrazó del dibujo que su alumna fallecida le había regalado #10Nov

Otra historia conmovedora y repleta de sentimiento se conoció a través de las redes sociales: Iván Luna, profesor de una escuela de primaria en México, compartió en su cuenta de Facebook una fotografía con un mensaje que llegó a los corazones de millones de usuarios.

«Me disfracé de un dibujo que una alumnita tiempo atrás me regaló y por circunstancias de la vida ya no se encuentra aquí«, escribió el profesor, quien sumó al texto un emoji de un ángel.

Su comentario estuvo acompañado de una imagen editada a pantalla dividida: de un lado, se observa el dibujo mencionado por el profesor Iván, y por otra parte, está el propio maestro disfrazado con el tierno diseño.

En el dibujo que le hizo su alumna de nombre Ale se ve a un beisbolista sonriendo, y con un breve mensaje: «Maestro Iván«, seguido de una carita feliz.

Aunque no precisó el motivo de la pérdida física de la pequeña Ale, el maestro Iván logró realizar un especial homenaje para su exalumna. Decidió vestirse en las fiestas de Halloween de la misma manera que Alejandra lo había dibujado: con ropa de beisbolista y la cabeza del dibujo.

Es importante mencionar que se esforzó plenamente para que el diseño del atuendo se pareciera lo más posible al dibujo, un gesto que ha sido agradecido y valorado por miles de internautas.

