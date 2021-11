Alex Caruso emuló récord del mismísimo Michael jordan

El ex-laker y ahora jugador de los Bulls de Chicago, Alex Caruso, no solo esta vistiendo la misma franela que Michael Jordan, sino que también se queda con un récord defensivo suyo en la NBA.

Caruso cada vez mas hace que se arrepienta su viejo equipo de dejarlo ir. Ahora Michael Jordan tiene que ver como Caruso lo igual en un récord y juega en su pasada franquicia en la NBA.

Alex Caruso tuvo una noche brillante con 16 puntos y 8 robos, uniendo su nombre al de Michael Jordan, Scottie Pippen y Randy Brown como los únicos jugadores en la historia de los Bulls de Chicago con un partido de 16 puntos o mas y 8 robos de balones.

La defensa de este individuo es primordial en el éxito que han tenido los Bulls en lo que va de la temporada 2021 en la NBA, no se habían visto con tan buena proyección desde los tiempos de Derrick Rose junto a Joakim Noah.

La especialidad de Caruso no solo es la defensa plena que puede brindar dentro de la cancha, sino que los defensores suelen descuidarse de sus habilidades y este encima los hace pagar. al final de la jornada un par de puntos con tan buena defensa valen mucho.

In 23 minutes, Alex Caruso was a game-changer.

He became the fourth Bulls player to record 16 points and 6 steals off the bench, joining:

◻️ Randy Brown

◻️ Scottie Pippen

◻️ Michael Jordan@DarnellMayberry on the resurgent Bulls: https://t.co/0HGeizvxta pic.twitter.com/6ciEuyLu5F

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) November 11, 2021