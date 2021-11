Campaña electoral en Argentina dedicado a los venezolanos

En el marco de las elecciones legislativas en Argentina a realizarse este domingo 14 de noviembre, un video se hizo viral en las redes sociales. Se trata de un spot del candidato Emmanuel Ferrario, líder opositor de Juntos por el Cambio, en cuya campaña incluyó a los migrantes venezolanos.

El material audiovisual es protagonizado por jóvenes venezolanos, que emprenden un nuevo camino en territorio argentino, en representación a los millones de jóvenes que eligieron el país sureño como segundo hogar.

Ahora es noticia: El Sistema Nacional de Orquesta buscará un Récord Guinness como la más grande del mundo

“Hace un tiempo decidiste emprender un viaje, un viaje que te llevó a conocer una parte del mundo que no conocías. Sabemos que no ha sido fácil, pero también sabemos que no elegiste el camino por lo fácil que sea, sino por lo que significa para vos. Hubo tropiezos, pero te levantaste, hasta que las oportunidades tocaron la puerta y ahí estabas”, narra el candidato mientras transcurre el video.

La cuenta @migrantesjxc en Instagram hizo público el spot, donde no solo los actores son venezolanos, también la producción y dirección estuvo a cargo del joven promesa del cine Abraham Ibarra, junto a su equipo de trabajo, que lograron dar con un concepto que conectó de inmediato con la comunidad venezolana en Argentina.

Venezolanos votan en elecciones legislativas de Argentina

Para estos comicios se estima según cifras extraoficiales, que más de 5 mil venezolanos, con residencia permanente en la Ciudad de Buenos Aires, salgan a ejercer su derecho al voto.

Si bien no están obligados a concurrir a las urnas y están exentos de cualquier sanción en caso de no hacerlo, son muchos los que sienten entusiasmo de poder participar en unas elecciones en el país que los recibió con los brazos abiertos y que los tomen en cuenta para el futuro de la nación.

“Con el tiempo te diste cuenta de que este era tu lugar en el mundo, donde encontraste un hogar. La Ciudad de Buenos Aires es nuestra casa. ¡Sigamos cuidándola juntos!”, culmina el video.

Cabe destacar que sería la primera vez que en una campaña electoral en Latinoamérica le dedique un mensaje tan poderoso a la comunidad migrante. Mientras son muchas las denuncias de connacionales que sufren xenofobia en otros países de la región, Argentina sigue dando la mano en el camino de empezar lejos del país que los vio nacer, y levantarse con ganas de cumplir sus sueños.

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @TodosAhora_Ve, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.