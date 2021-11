Chúo Torrealba: La oposición debe explicar por qué el giro de «aquí no hay condiciones» al «voten por mí»

El ex Secretario Ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, aseveró este jueves que la oposición ha cometido varios errores de cara al 21N pero el principal es no haber explicado satisfactoriamente porque abandonaron la abstención para ahora pedir el voto.

“Lo que está ocurriendo para el 21N es que hay una doble dinámica de errores no asumidos por las partes. El oficialismo está en una dinámica de triunfalismo, una dinámica absurda (…) Y por el lado de la oposición, ¿qué te puedo decir? Tenemos una situación de un sector de la oposición que no estaba inscrito en las coordenadas de la lucha democrática y electoral; y cambia bruscamente su discurso y accionar y pasa de ‘aquí no se puede votar porque no hay condiciones al voten por mí’”, expresó en el programa Por donde vamos de Unión Radio.

El político sostuvo que “si no explican el cómo ni el por qué, el país no te puede acompañar en ese giro. No se trata de buscar culpables, sino darle al ciudadano la posibilidad de acompañar la reflexión, y ojo, esta es la segunda vez que hacen lo mismo. Hoy es el último día en el que se puede hacer modificaciones. Los observadores internacionales deben estar divirtiéndose y sorprendidos”.

“La mediocridad del liderazgo no nos puede llevar a ser unos ciudadanos mediocres. Quienes tuvieron que construir la fuerza opositora electoral no tuvieron el buen criterio de hacerla unitaria, de calidad, con una oferta consistente. La dirigencia nos clama a nosotros escoger con criterio. Seguir pensando en términos de buenos y malos, eso no es adecuado. Los términos deben ser escoger a los mejores, a quienes tengan una oferta de futuro con ese testimonio de vida con la gente”, acotó.

Finalmente, Torrealba dijo que “mientras el oficialismo está construyendo un nexo discursivo hacia la clase media, la oposición no ha sido capaz de construir un nexo orgánico y simbólico con los sectores populares. La tarjeta de la MUD estimo pueda ser de nuevo posicionada con los liderazgos emergentes, porque ahí estará de manera significativa las claves del futuro”.