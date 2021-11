David Uzcátegui: Hoy estamos un paso más cerca de lograr el cambio en Miranda

La noche de este jueves, el candidato a la Gobernación de Miranda por Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, se pronunció luego que Carlos Ocariz anunciara al país que puso a la orden su cargo para la gobernación del estado Miranda de cara a las megaelecciones del 21 de noviembre, «Hoy estamos un paso más cerca de lograr el cambio en Miranda,

«Hoy estamos un paso más cerca de lograr el cambio en Miranda. Más cerca de tener agua. Más cerca de tener buena educación. Más cerca de tener un sistema de salud. Más cerca de tener una vivienda digna. Más cerca de tener un buen empleo. Tú serás el dueño de la victoria. Miranda despertó», precisó Uzcátegui.

Durante una rueda de prensa, Ocariz aseveró que es el único candidato en todo el país en declinar su candidatura pese a liderar las encuestas.

“Ustedes me pusieron primeros en las encuestas, esta vez me toca a mí ponerlos primero a ustedes”, resaltó el ex alcalde del municipio Sucre.

Asimismo, aseveró que no será por su culpa que se pierda el estado Miranda. En ese sentido exhortó a los mirandinos votar por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática.

Tú serás el dueño de la victoria#MirandaDespertó — David Uzcátegui (@DavidUzcategui) November 12, 2021

