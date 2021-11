Difunden fotos de Pitbull con melena y se vuelven viral

El cantante Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull está causando fulgor en las redes sociales por una fotografía en la que el artista se le veía con una larga, abundante y sedosa cabellera, que inmediatamente se volvió viral y ha generado críticas, memes, risas y hasta sospechas de un milagroso tratamiento capilar.

El interprete de género urbano tiene acostumbrada a su fanaticada a verlo calvo, ya que es algo de su estética e identidad, sin embargo, el artista jamás se pronunció al respecto.

Los internautas no se hicieron esperar y compartieron algunas reacciones y memes en las plataformas digitales. “Jamás me imaginé ver a Pitbull con cabello, solo me falta ver a The Rock y a Vin Diesel”, “No puedo dejar de pensar en Pitbull con cabello” “Bueno, gracias a Pitbull el 2021 se puso aún más raro”, fueron algunos de los comentarios.

Así anda Pitbull por su casa desde que tiene pelo 🤣🤣 pic.twitter.com/qP2L6gTDAA — El rayo (@ChicoFlash_) November 9, 2021

No les pasa que Pitbull con cabello… 🥴🥵 pic.twitter.com/W1MFy34Z6E — Pinche México (@Pinch3Mexic0) November 10, 2021

Salen fotos de pitbull con cabello

Yo: pic.twitter.com/jpdwOcacTt — Ashanty Uh (@ymk_jb_m) November 10, 2021

Pero todo resultó ser obra de una seguidora que realizó un montaje el pasado mes de abril, la chica compartió el video por la plataforma de TikTok por diversión de cómo se vería el compositor con cabello y barba, “Le puse cabello y barba a Pitbull”, escribió la joven.

Pitbull sigue sin barba y sin un pelo de tonto, como se ve en una reciente publicación de Instagram.

