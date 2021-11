El vídeo viral de un camionero sobre la huelga

Basilio Vigo Punki es un camionero gallego famoso por sus vídeos en las redes sociales hablando de política, entre otras cosas. En este caso ha querido dar su opinión sobre la huelga de transporte convocada para los días 20, 21 y 22 por parte del Comité Nacional del Transporte (CNT). En un vídeo en su canal de YouTube ha afirmado: «Esta es no es una huelga de camioneros, es una huelga de la patronal».

«Los camioneros no van a la huelga, va la patronal del transporte que es quien la convoca», prosigue el camionero. También ha afirmado que hay personas que dicen que «hay que solidarizarse con ellos» y él les ha respondido que cómo se va a solidarizar «con los que no pagan las horas extra y con quien paga las dietas a quilómetros (si estás parado no cobras), cosa que es ilegal».

LA HUELGA DE CAMIONES PONE EN JAQUE LA NAVIDAD

Crítica a la patronal

El camionero ha criticado duramente a la patronal afirmando que «no va a solidarizarse con quien incumple la ley sistemáticamente y menos aún con quien incumple la ley con él y con sus compañeros». Además, ha explicado que «la patronal vendrá con dos cuentos para conseguir el apoyo de los asalariados», uno es la prohibición de las cargas y descargas y el otro «la jubilación hasta los 60 años«.

Él ha argumentado que para competir con los expedidores, los cargadores y los receptores de la mercancía les dicen: «No te preocupes que ya te descarga mi chófer y así te ahorras la carga y la descarga». «Ahora que les conviene sí que piden la jubilación a los 60 años, pero luego le dicen al Gobierno que les faltan 15.000 chófers». «Si pagáis un sueldo menor que hace 15 años quizás es por eso que no encontráis chéferes» ha concluido.

«Hay empresas que juegan con tu libertad obligándote a poner un imán, a usar un mando, a trucar el tacógrafo…» ha criticado Punki. «Si a un chófer le pillan con el imán o haciendo trampas con el tacógrafo, el que va a la cárcel es el chófer«.

Motivos de la huelga

La subida del precio del gasoil y los peajes son los principales motivos de la huelga de transportistas. «Estos señores tienen el gasóleo personal y les hacen un descuento de 10 a 12 céntimos en la gasolinera más lo que les sale en el gasóleo profesional». El camionero ha afirmado que hasta el momento la subida de estos precios los repercutían a los trabajadores «y no pasaba nada».

«Cuando hace un año el gasóleo estaba a un euro, tampoco nos pagaban más«. Además, cree que «esta guerra» no les va a beneficiar en nada y que han convocado esta huelga de domingo a miércoles para «enviar a los camiones al extranjero y luego dar por culo hasta el miércoles a los que se quedan aquí a los que sí quieren trabajar y no quieren ejercer su derecho al paro patronal».

«No se trata de ser o no ser solidario, se trata de explicar las cosas como son ¿Vale?, se trata simplemente de eso», ha concluido Punki.