Henry Cavill estaría dispuesto a volver a interpretar a Superman

A pesar de que han pasado cuatro años desde que Henry Cavill interpretó por última vez a Superman para La Liga de la Justicia, el actor aún no olvida al superhéroe.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el encargado de dar vida a Clark Kent, explicó que aún está dispuesto a interpretar al Hombre de Acero si se lo pidieran.

El cariño de Henry Cavill a «Superman»

Si bien «Superman, Man of Steel» tuvo mucho éxito, nunca hubo una oportunidad para seguir con la historia del superhéroe. Algo que se sumó a la molestia de los fanáticos, cuando el Hombre de Acero mató al villano General Zod, rompiendo la promesa de que jamás asesinaría.

«Todavía me quedan muchas historias por hacer como Superman, y me encantaría la oportunidad. El asesinato de Zod dio una razón para que el personaje no volviera a matar nunca más. Superman cayó al suelo y gritó después. No creo que eso estuviera originalmente en el guión, pero quería mostrar el dolor que tenía», aseguró Henry Cavill.

Asimismo explicó que hizo «tomas mucho más emocionales que ellos no eligieron; estaban pasando las lágrimas. Acaba de matar al último miembro restante de su especie. Esa es la elección que tomó en ese momento, y nunca volverá a hacer eso. Hay una oportunidad para crecer después de eso, para explorar la psique de Superman como un ser divino profundo, aparentemente invulnerable, pero con un sentimiento real en el interior».

Pero, ¿habrá una oportunidad de que Henry Cavill vuelva a interpretar a «Superman«? «Como siempre digo, ‘La capa todavía está en el armario’», explicó el actor.

Aún así, el actor sigue dispuesto a participar en películas emocionantes y que sean un desafío para él. «Estoy muy feliz de seguir haciendo películas que usan la acción como una forma de contar historias, y no tengo ningún deseo particular de decir, ‘solo quiero hacer drama ahora».

El lado B de Henry Cavill

Sin importar el dinero o la fama que tiene el protagonista de «Superman», Henry Cavill ha sabido mantenerse conectado con su público y su entorno.

Desde The Hollywood Reporter destacan su lado más humano y gentil. A pesar de tu intimidante porte, Henry Cavill cada vez que entra al set saluda a las personas del equipo que lo rodean. Comienza uno por uno, dando su mano y preguntando cómo están sus colegas, para repetir la acción con todas las personas que puede.

Sobre su actitud, el actor de «Superman» asegura que, «Un set suele ser prisa-prisa-prisa, y nos olvidamos de las decencias humanas básicas. Quiero que la gente sepa que respeto todo lo que hacen y que simplemente están haciendo un trabajo como yo». Para mí, es solo respeto y buenos modales».

