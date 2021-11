La insólita carta viral que le deja un hombre al amante de su mujer tras descubrir su infidelidad

Descubrir que tu pareja es infiel nunca es fácil para nadie y, aunque los sentimientos de dolor, traición, tristeza y rabia pueden ser los mismos compartidos para todo el mundo, las reacciones una vez pillada la deslealtad cambian en función del carácter, el contexto en el que se ha dado y la personalidad de cada uno.

Mientras algunos deciden perseguir y grabar por el cine a su cónyuge con su amante, como fue el caso de una mujer que se hizo viral en redes el pasado mes de septiembre, otros prefieren mantener la calma y dejar una carta al amante de su pareja del todo desconcertante y con total educación.

Pues bien, este último ha sido el caso de un hombre en el Reino Unido que tras descubrir que su mujer había mantenido relaciones sexuales con otro hombre, decidió dejarle una nota a su amante. Eso sí, antes de entregársela la compartió en redes sociales preguntando a los usuarios qué opinaban de su mensaje.

«¡Llegué a casa y mi pareja estaba en la cama con otra persona! ¿Creéis que he dado con el tono correcto?», preguntaba el marido en Reddit con una foto de la carta completa escrita a mano en una libreta.

El marido compartió la carta en sus redes sociales para preguntar a sus seguidores si el tono era el correcto Reddit

«Hola. Solo quería hacerte saber que te estás acostando con alguien que está casada y no estamos en una relación abierta, así que no deberías estar haciendo cosas sucias con ella», empezaba explicando para luego añadir que «Sé que la situación puede hacerla sentir sola, así que no me importa que vengas a tomar una cerveza de vez en cuando mientras estoy fuera, pero en el futuro podrías avisarme para que pueda mover mi coche para que puedas aparcar».

El tono de la carta ha confundido a las redes por su extremo sarcasmo

La carta rápidamente se ha viralizado a través de las distintas redes sociales acumulando miles de ‘Me gusta’. Eso sí, mientras algunos usuarios han quedado completamente desconcertados con la intención de la carta otros han bromeado al respecto: «creo que es demasiado agresiva y conflictiva, rebaja un poco el tono», explicaban.

Lo que está claro es que la carta refleja a la perfección el sarcasmo y la educación que caracteriza el humor británico, siendo este uno de los mayores tópicos. Sin embargo, el tono de la carta ha desconcertado incluso a los propios británicos: «Soy británico y no puedo entender si esto es un sarcasmo de nivel olímpico o si me he perdido algo», confesaban.

