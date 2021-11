Mire con quien se besó Alicia Machado en un jacuzzi

La actriz venezolana Alicia Machado protagonizó candente escena con su supuesto novio Roberto Romano. Ambos se metieron al jacuzzi y se dieron un apasionado beso.

Luego de que Roberto pasará varios días fuera de la casa, finalmente pudo reencontrarse con Alicia. Los dos disfrutaron de una rica cena y de poder entrar al jacuzzi donde se desataron las pasiones. Teniendo una conversación íntima, Roberto le dijo que le gustaría tener algo más con Alicia estando afuera de la casa.

«Si no existieras tu, difícilmente me podría ver con alguien — en cuestión pareja. Al haberse dado todo aquí, me gusta, es algo que no buscaba… y al final dije, ‘le voy a dar rienda suelta a esto a ver que pasa’. Si realmente sucediera algo contigo en cuestión formal, algo serio… porque sí me gustaría algo serio, la verdad“, dijo Roberto y posteriormente se dieron un tremendo beso, aunque Alicia no le aclaró si estaría dispuesta a darse una nueva oportunidad con él.

Con información de Gossipvzla

Por: Reporte Confidencial