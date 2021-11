Ocariz declinó su candidatura en Miranda

El candidato a la gobernación para el estado Miranda por la Mesa de la Unidad Democrática, Carlos Ocariz, se retiró este jueves de la contienda electoral.

««Hoy hay que ponerle fin a esta lamentable situación y devolverle la política (…) Ustedes me pusieron de primero en las encuestas y hoy me toca a mi ponerlos de primero (…) No se trata de llegar de segundo sino que gane la Unidad», afirmó.