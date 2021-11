Periodista de VTV ocupó con sus 2 hijos apartamento de Fuerte Tiuna y pidió «apoyo» para que no la desalojaran

Este jueves circula un video en Twitter, en el que una periodista de Venezolana de Televisión (VTV) denunció que la estaban desalojando de un apartamento que ocupó en Fuerte Tiuna con sus dos hijos.

Se trata de Yolisbeth Coromoto Concha Montilla, quien pidió a través del audiovisual que le respetaran sus derechos. «Hoy 8 de noviembre me encuentro en el apartamento que ocupé hace 3 meses. Este apartamento tiene más de 4 años desocupado y hasta el momento no tenía dolientes, solo personas de este mismo edificio que decían tener documentos, pero nunca los mostraron».

«Actualmente estoy pasando por una situación muy fuerte, no tengo donde vivir con mis 2 niños, uno estudia en el -tercer año de bachillerato».

Según dijo en el momento que grababa la pieza, una comisión de la GMVV y un funcionario -que antes la apoyo- le tocaron la puerta para decirle que el apartamento le pertenece a un diplomático que cumple funciones fuera del país.

«Le pido a todos los periodistas camaradas que conocen mi lucha y mis años de servicio ante la revolución y el canal del Estado que me apoyen si se me llegará a violar los derechos porque tengo un amparo emitido por la Lopna donde pide se me respete y no se me esté acosando».

Destacó que las personas entraron y cambiaron el cilindro «violando sus derechos» y resaltó «yo sé las leyes de los ocupantes y quien esté dentro de la vivienda y más si tiene niños, tiene todos los derechos. Los desalojos están prohibidos por la pandemia y por la guerra económica».