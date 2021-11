Perú | César Acuña: “Como bancada apoyaremos la interpelación y la censura del ministro de defensa”

El líder de APP anunció que no delegarán facultades en temas tributarios

César Acuña, líder del partido de Alianza Para El Progreso (APP) y excandidato presidencial, reveló que su bancada apoyará la interpelación y la censura del ministro de Defensa, Walter Ayala. Asimismo, confirmó que su grupo de congresistas no concederá facultades al Ejecutivo para que temas tributarios.

“Nosotros como bancada vamos a apoyar la interpelación y luego la censura al ministro de Defensa. Además, adelanto que APP no le va a delegar facultades en temas tributarios. Hoy más que nunca nosotros como partido defender lo que va por el bien del país”, declaró Acuña para un medio local.

El líder del APP le pidió públicamente al presidente Pedro Castillo tomar decisiones que favorezcan al Perú. En ese sentido, expresó que el presidente no debe sacrificar a todo su gabinete por una sola persona.

“Le pido públicamente al presidente que no por una persona sacrifique su Gabinete y menos que por una persona sacrifique al país. Hoy más que nunca necesitamos un presidente que tome decisiones y piense en el país, que no defienda a personas, que defienda al país”, añadió.

Acuña sobre reunión con premier

Asimismo, se refirió a la reunión que sostuvo con la primera ministra, Mirtha Vásquez. Acuña dijo que solo se trato de una charla de agradecimiento, no hubo intereses personales.

“El motivo central (de la reunión con Mirtha Vásquez) fue agradecer a la bancada porque se le dio el voto de confianza. Que quede claro que yo no tengo nada que negociar. Mi interés es el país. Ha habido algunos malintencionados, que dicen que me reuní a escondidas. Eso no es cierto, fue en mi casa”, finalizó.